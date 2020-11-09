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Протесты и пробеги: что происходило в Минске 8 ноября

09.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Sputnik
Как прошел "Марш народовластия" в Минске – видео
Акции несогласных с результатами президентских выборов продолжаются уже три месяца. Накануне в воскресенье протестующие собрались на марш в районе площади Свободы. Центральные станции метрополитена Минска к этому времени были перекрыты, мобильный интернет не работал, а в центре столицы можно было увидеть спецтехнику и отряды ОМОН. По сообщениям очевидцев, акция протестующих сопровождалась массовыми задержаниями. 

Уже традиционным в выходные дни стал и автопробег сторонников действующего президента. В воскресенье его участники собрались на аэродроме "Липки", проехали по МКАД и вернулись в исходную точку.

Смотрите в фотоленте Sputnik, какими кадрами запомнится минувшее воскресенье в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Если в центре города шло противостояние участников марша против действующего президента с силовиками, то за пределами столицы собрались сторонники Лукашенко на...
 
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