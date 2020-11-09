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Протесты и пробеги: что происходило в Минске 8 ноября
09.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik БеларусьМинска к этому времени были перекрыты, мобильный интернет не работал, а в центре столицы можно было увидеть спецтехнику и отряды ОМОН. По сообщениям очевидцев, акция протестующих сопровождалась массовыми задержаниями.
Уже традиционным в выходные дни стал и автопробег сторонников действующего президента. В воскресенье его участники собрались на аэродроме "Липки", проехали по МКАД и вернулись в исходную точку.
Смотрите в фотоленте Sputnik, какими кадрами запомнится минувшее воскресенье в Беларуси.
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Если в центре города шло противостояние участников марша против действующего президента с силовиками, то за пределами столицы собрались сторонники Лукашенко на...
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