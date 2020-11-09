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Преподаватели БГУ записали сильное видеообращение к властям и своим коллегам

09.11.2020 13:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По мнению преподавателей, которые фигурируют в ролике, происходящее сейчас в стране и в БГУ, противоречит самой человеческой природе и молчать сегодня просто нельзя.

Всего в обращении приняли участие более 50 преподавателей БГУ, которых не испугали угрозы об увольнении. По их словам, со времен обретения независимости Беларусь никогда еще не переживала такого сложного и страшного времени. И хуже всего то, что происходящие в стране события коснулись и сферы высшего образования, главная задача которой заключается в формировании целостной личности, что невозможно в условиях тотальных репрессий.

Еще более пугает то обстоятельство, что в репрессии вовлечены и сами преподаватели, которые вызывают в вуз ОМОН, подписывают незаконные приказы об отчислении студентов или даже просто закрывают глаза на происходящее.

Именно к своим коллегам и обращаются авторы ролика, призывая их не участвовать в творящемся в стране беззаконии и не молчать, хотя сегодня и очень трудно говорить правду. Свое видеообращение преподаватели заканчивают словами Альберта Эйнштейна, который сказал, что «Мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло, но потому что некоторые видят это и ничего не делают».

 
 
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По мнению преподавателей, которые фигурируют в ролике, происходящее сейчас в стране и в БГУ, противоречит самой человеческой природе и молчать сегодня просто...
 
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