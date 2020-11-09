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В Китае запатентовали странный 8-камерный смартфон
Источник материала: Onliner
Чем больше камер — тем лучше. Это уже давно известно, поэтому фотомодули с большим количеством «глазков» уже особенно никого не удивляют. Однако китайская компания Lens Technology, которая занимается поставками компонентов для Apple, Samsung и Huawei, смогла удивить патентом, в котором описывается 8-камерный мобильник.
Особенно примечательной чертой смартфона, описанного в документах, является компоновка камер: по две штуки на каждом из четырех углов. На патент обратили
Девайс на изображении получился безрамочным и футуристичным. Сложно представить, зачем такое может понадобиться на практике, однако маркетологи, будь у них задача, наверняка смогут придумать причину. Другой момент: патент вовсе не означает то, что описываемая технология будет применена на практике.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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Чем больше камер — тем лучше. Это уже давно известно, поэтому фотомодули с большим количеством «глазков» уже особенно никого не удивляют. Однако китайская...
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