ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае запатентовали странный 8-камерный смартфон

09.11.2020 13:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Чем больше камер — тем лучше. Это уже давно известно, поэтому фотомодули с большим количеством «глазков» уже особенно никого не удивляют. Однако китайская компания Lens Technology, которая занимается поставками компонентов для Apple, Samsung и Huawei, смогла удивить патентом, в котором описывается 8-камерный мобильник.

Особенно примечательной чертой смартфона, описанного в документах, является компоновка камер: по две штуки на каждом из четырех углов. На патент обратили внимание в LetGoDigital, собрав рендер этого необычного смартфона.

В Китае запатентовали странный 8-камерный смартфон

Девайс на изображении получился безрамочным и футуристичным. Сложно представить, зачем такое может понадобиться на практике, однако маркетологи, будь у них задача, наверняка смогут придумать причину. Другой момент: патент вовсе не означает то, что описываемая технология будет применена на практике.

Смартфон Apple iPhone 11 64GB (черный)
51 отзыв
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
1850 р.
46 предложений
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем больше камер — тем лучше. Это уже давно известно, поэтому фотомодули с большим количеством «глазков» уже особенно никого не удивляют. Однако китайская...
 
Новости дня
Новости разные
 
Банку Решение 26 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика