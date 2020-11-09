В Китае запатентовали странный 8-камерный смартфон

Источник материала: Onliner

Чем больше камер — тем лучше. Это уже давно известно, поэтому фотомодули с большим количеством «глазков» уже особенно никого не удивляют. Однако китайская компания Lens Technology, которая занимается поставками компонентов для Apple, Samsung и Huawei, смогла удивить патентом, в котором описывается 8-камерный мобильник.

Особенно примечательной чертой смартфона, описанного в документах, является компоновка камер: по две штуки на каждом из четырех углов. На патент обратили внимание в LetGoDigital, собрав рендер этого необычного смартфона.





Девайс на изображении получился безрамочным и футуристичным. Сложно представить, зачем такое может понадобиться на практике, однако маркетологи, будь у них задача, наверняка смогут придумать причину. Другой момент: патент вовсе не означает то, что описываемая технология будет применена на практике.