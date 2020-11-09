Спешила на автобус? В Минске девушка перебегала дорогу и попала под колеса авто

Источник материала: Onliner

Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома опубликовало в своем канале момент наезда на пешехода в Минске. Произошло все на улице Кропоткина. Пешеход выбежал на дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и попал под колеса.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяны Ященко, водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем Kia, двигался по улице Кропоткина со стороны улицы Кульман в направлении улицы Хоружей во второй полосе для движения. Вблизи дома номер 84 на Кропоткина автомобиль совершил наезд на девушку 1998 года рождения, которая перебегала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка была доставлена в учреждение здравоохранения для осмотра.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД города Минска.

ГАИ призывает водителей быть внимательнее, а пешеходам напоминает, что, даже если вы переходите дорогу в положенном месте, не нарушая ПДД, необходимо убедиться в безопасности выхода на проезжую часть.