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Вчера в Минске сбили двух пешеходов. В обоих случаях они нарушили ПДД

09.11.2020 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера, 8 ноября, в Минске произошло два ДТП с участием пешеходов. Как пишет в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД, в обоих случаях пешеходы нарушили ПДД и пострадали.

По предварительной информации, водитель 1980 года рождения за рулем Volkswagen Passat наехал на пешехода, который внезапно выбежал на дорогу на красный сигнал светофора. Водитель, пытаясь избежать ДТП, выехал на тротуар и наехал на цветочную клумбу.

Вчера в Минске сбили двух пешеходов. В обоих случаях они нарушили ПДД

Второе ДТП случилось на съезде с внешнего кольца МКАД на улицу Тимирязева. Водитель 1978 года рождения за рулем Opel Omega совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Как позже выяснилось, пешеход был в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 8 ноября, в Минске произошло два ДТП с участием пешеходов. Как пишет в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД, в обоих случаях пешеходы нарушили ПДД и...
 
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