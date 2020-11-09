Вчера в Минске сбили двух пешеходов. В обоих случаях они нарушили ПДД

Источник материала: Onliner

Вчера, 8 ноября, в Минске произошло два ДТП с участием пешеходов. Как пишет в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД, в обоих случаях пешеходы нарушили ПДД и пострадали.

По предварительной информации, водитель 1980 года рождения за рулем Volkswagen Passat наехал на пешехода, который внезапно выбежал на дорогу на красный сигнал светофора. Водитель, пытаясь избежать ДТП, выехал на тротуар и наехал на цветочную клумбу.





Второе ДТП случилось на съезде с внешнего кольца МКАД на улицу Тимирязева. Водитель 1978 года рождения за рулем Opel Omega совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Как позже выяснилось, пешеход был в состоянии алкогольного опьянения.