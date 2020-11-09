Эти звезды белспорта открыто критиковали власть и насилие, а вчера сами были задержаны в Минске

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 8 ноября, в Минске были задержаны известные белорусские спортсмены — кикбоксер, многократный чемпион Беларуси Иван Ганин, легкоатлет, призер Олимпиады в Пекине Андрей Кравченко, а также экс-пресс-секретарь брестского «Динамо», марафонка и «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова. SPORT.TUT.BY собрал их высказывания о власти, насилии и протестах в Беларуси.

Кравченко: «Если во власти ничего не поменяется, из Беларуси уедут все, кто себя уважает»



Фото: Reuters

Все прекрасно понимали, против кого мы выступаем и какие могут быть последствия. Видели, что закон работает в одну сторону — против народа. И страх в любом случае присутствовал. Если человек бесстрашен, то он уже, наверное, и не человек. Лично я видел для себя два варианта: либо ты отстаиваешь свою позицию, либо ты, как и некоторые спортсмены, сидишь и ждешь, куда ветер подует. Этот вариант не для меня.

После того как мы подписали письмо с требованиями к власти, Сергей Ковальчук, который министр, сказал подать списки всех подписавших. Меня откомандировали из Минспорта в КГБ. После чего мой непосредственный начальник в комитете сказал: «Андрей, по тебе тут вопросы». Я прекрасно знал, что, работая в КГБ и публично выражая свою позицию, буду первым, кого уволят.

В целом мое увольнение никак на меня не надавило. Я прекрасно знаю, что я самодостаточный человек. А чтобы прокормить семью, готов пойти работать куда угодно.

Ситуация [со спортсменами] показывает, что на соревнованиях у нас скоро будут выступать только представители силовых структур — и то максимум на областных.



Фото: TUT.BY

Думаю, мы должны увидеть огромную солидарность. Потому что в какой-то момент каждый поймет, что подобное может случиться и с ним: лайкнешь пост против увольнения Саши [Романовской] - и тут же можешь быть репрессирован. Это наша реальность. И только мы можем на нее повлиять.

Я очень сильно огорчен тем, что многие наши топы молчат. Я не верю, что они согласны с тем, что сейчас происходит. Мы одна команда, которая всегда болела друг за друга. И я за многих болел: и за теннисистов, и за биатлонистов. Не хочу называть фамилии, но, думаю, вы и сами все понимаете.

Я пытаюсь что-то менять ради своей семьи. Хочу, чтобы моя дочь росла в стране, где она сможет свободно высказывать свою позицию и знать, что за это ее ниоткуда не уволят и не выгонят. А на данный момент получается: если ты думаешь немного не так, как власть, ты уже списанный материал.



Фото из инстаграма Андрея Кравченко

Если во власти ничего не поменяется, отсюда будет наблюдаться такой отток людей! Из Беларуси уедут все, кто уважает себя и ценит свои знания и силы. Увидев то, что происходило, люди просто не смогут жить дальше как ни в чем не бывало.

Хижинкова: «Если все, что может предложить противник, это унизить женщину, это свидетельствует лишь о его слабости»

Я не смогла промолчать после ареста Бабарико. До этого был арестован Сергей Тихановский, и мы наблюдали, как все альтернативные кандидаты по очереди лишались возможности попасть на выборы. Появилось четкое ощущение, что доберутся до всех.



Фото из инстаграма Ольги Хижинковой

В августе меня предупредили на работе в Национальной школе красоты, чтобы я была осторожнее в высказываниях и в своем поведении в соцсетях. Я ответила, что, на мой взгляд, и так очень мягко и дипломатично высказываю свое отношение к происходящему. При этом подчеркнула, что я не могу молчать. Чуть позже мне уже четко обозначили: либо я молчу и вообще ничего не публикую, либо придется расставаться. Мой выбор был очевиден.

Мне всегда было важно находиться в ладах со своей совестью. По жизни я остро реагирую на несправедливость, и в таких случаях личные интересы всегда отходят на второй план. Если я внутренне не согласна с происходящим, то не буду делать вид, что все хорошо. Мне важно чувствовать внутреннюю свободу.

Конечно, нам всем всегда есть что терять. Мы почему-то думаем, что другому легче или не так страшно. Хотя на самом деле людям со скромной зарплатой еще тяжелее сказать что-то против власти, потому что они потеряют даже те небольшие средства к существованию, которые получают.





Даже методы борьбы могут быть талантливыми, вызывающими уважение. Если все, что может предложить противник, — это унизить женщину или распылить баллончик в глаза пожилого человека, то свидетельствует только о его слабости. Даже здесь правительство разочаровало, вместо того, чтобы проявить интеллект и креатив. Неужели ваша стратегия — это низость, подлость и действия исподтишка?

Если бы вы умели мыслить критически или хотя бы просто мыслить в попытке взглянуть на ситуацию со стороны, то удивились бы, насколько жалкими выглядите. Кого вы пытаетесь сломать? Елену Левченко? Марию Колесникову? Александру Ситникову? Да любая из этих девушек сильнее вас хотя бы потому, что они личности. А вы — нет.

Именно эти девушки должны занимать ваши должности. Это они должны формировать имидж Беларуси в глазах мирового сообщества, чем успешно занимались на протяжении всей своей спортивной и общественной деятельности, пока вы полировали министерские кресла. Вы прекрасно понимаете, что не сможете сломать ни одну из них. А посадили их для того, чтобы самим спрятаться.



Фото из инстаграма Ольги Хижинковой

Впервые в жизни я в истинном смысле слова прочувствовала, что такое патриотизм и единение с народом. Когда есть общая идея, когда ты видишь, сколько людей остро реагируют на насилие и несправедливость, ты понимаешь, сколько у нас добрых, честных и прекрасных белорусов.

Ганин: «После выстрелов на Пушкинской сутки сидел дома. Это был самый сильный страх, меня словно парализовало»

Выборы можно сравнить с соревнованием. С самого начала, еще с предвыборной кампании, власти вели нечистую «игру». Но то, что делают люди в форме, а теперь уже и «на гражданке», я отказываюсь понимать. Нежелание власти услышать свой народ, ее неспособность к диалогу, говорит о том, что она потеряла доверие значительной части общества, потеряла связь с реальностью, и должна сложить свои полномочия.



Фото из инстаграма Ивана Ганина

Утром 10 августа вставал с постели уже с ощущением ужаса и страха… Сидел у родителей целый день, а потом мне позвонил мой знакомый. Он очень аполитичный человек. Очень-очень. Мы с друзьями шутили, что он, наверное, и не знал, кто президент. И вот он говорит: «Ваня, не могу сидеть дома. Поехали». И я понял, что раз уже он не может… Но один бы я не поехал. Мне было очень страшно.

Мы не знали, что делать и куда ехать, и просто поехали в центр Минска. Ходили окольными путями, через набережную, парк Горького пришли на Немигу. Там я впервые в жизни увидел живьем спецтехнику: водометы, автозаки и другие машины.

После стрельбы и взрывов на Пушкинской я почти сутки сидел дома и никуда не выходил. Меня словно парализовало. Это был самый сильный страх, который я испытывал в жизни. И еще чувство беспомощности. Ты понимаешь, что надо что-то делать, но просто сидишь и не двигаешься. Мне было страшно вечером выходить гулять с собакой. У меня бультерьер. Он грозно выглядит, но очень добрый. Мне все время казалось, что приедет машина, из которой выбегут люди и его сразу же застрелят. Поэтому я даже без поводка его выгуливал, чтобы он смог убежать.



Фото из инстаграма Ивана Ганина

Я стараюсь строить диалог, чтобы понять позицию другой стороны. Я понимаю тех людей, которые голосовали за Лукашенко на выборах. Понимаю, чем они руководствовались и на что надеялись. Сейчас многие хотят вернуть все, как было. Но они должны понимать, что «как было» уже не будет. Если этот человек останется у власти, пройдутся по всем спискам. Несогласные либо станут согласными, либо их репрессируют.

Я не хочу жить во лжи. Я хочу, чтобы мой голос был услышан. Я против насилия. Я против беспредела. Я за свободу гражданских прав. Я горд быть белорусом! Я люблю свой народ. Наша сила — в единстве.

Будет сложно, но у нас настолько сплоченный народ! Я горжусь белорусами. Я все время был индивидуалистом, но сейчас вижу, сколько вокруг меня замечательных, красивых, светлых и умных людей. Я этого никогда не замечал. И этой своей сплоченностью мы сможем все. Это чувство окрыляет.

Текст подготовлен по материалам TUT.BY и BY.Tribuna.com .