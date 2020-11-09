«Тогда просил танцевать, сейчас - петь». Меладзе - о кастинге в «ВИА Гру» сейчас и 20 лет назад

Источник материала: Tut.by

Продюсер Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра». Он также рассказал, как и почему создал коллектив 20 лет назад и насколько изменились его критерии при отборе девушек. Этим он поделился с Иваном Ургантом в эфире программы «Вечерний Ургант».

Одной из новых участниц «ВИА Гры» стала Ксения Попова, конкурсантка проекта «X-Factor». «Замечательная девушка, которая участвовала в различных телевизионных шоу, и одно из ее видео на YouTube набрало 8 миллионов просмотров, причем она там поет песню. 8 миллионов просмотров у этой хрупкой маленькой девчушки», — представил ее продюсер.



Ксения Попова. Фото: instagram.com/xseniyapopova

Еще к коллективу присоединилась 19-летняя София Тарасова, участница «Детского Евровидения». Меладзе представил ее так: «Совершенно замечательная. Единственная за все времена артистка, которая годится мне во внучки (я подсчитал)».



София Тарасова. Фото: instagram.com/sofia_tarasova

В составе осталась 24-летняя Ульяна Синецкая, с которой продюсер работает уже два года. «Замечательный музыкант, работать с которым одно наслаждение», — резюмировал он.



Фото: instagram.com/sinetskayaulyana

Всего за 20 лет в «ВИА Гре» сменилось более 20 участниц. Самые известные из них — Светлана Лобода, Вера Брежнева, Алена Винницкая, Надежда Грановская, Анна Седокова, Альбина Джанабаева, Анастасия Кожевникова.

Продюсер Меладзе признался, что группу, которой в этом году исполнилось 20 лет, собрал спонтанно.

— Я собирался поэкспериментировать и собрать группу на три-четыре года и на этом закончить. Но потом увлекся, — рассказал Меладзе и добавил, что это был его первый продюсерский опыт, если не считать работы с братом Валерием.

Он также поделился, что группа собиралась по наитию, больших кастингов он не устраивал.

— Тот состав, который называют золотым (Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская), я собирал не по консерваториям. В консерваториях такую группу не соберешь. Я пробовал, не работает, — добавил Константин.



«Золотой» состав «ВИА Гры». Фото: instagram/ververa

Продюсер считает, что секрет долголетия группы (а 20 лет для женской группы, по его мнению, это много) как раз в том, что он постоянно меняет составы.

— Момент, когда в группу приходят новые люди, самый интересный и драйвовый. Тогда я подпитываюсь новыми идеями. Эти новые люди и голоса, новые характеры будоражат мое воображение и стимулируют к написанию новых песен. Если состав не меняется долго, я начинаю скисать, появляются большие паузы между песнями и так далее.

Меладзе также добавил, что вряд ли смог бы продюсировать одних и тех же артисток 20 лет.

— Разве что если они мои родственники, — пошутил он.

Он также поделился, что кастинг в группу 20 лет назад и сейчас очень отличается. Тогда он просил девушек на кастинге танцевать, а сейчас просит петь.

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