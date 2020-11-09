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«Тогда просил танцевать, сейчас - петь». Меладзе - о кастинге в «ВИА Гру» сейчас и 20 лет назад
Источник материала: Tut.by
Продюсер Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра». Он также рассказал, как и почему создал коллектив 20 лет назад и насколько изменились его критерии при отборе девушек. Этим он
Одной из новых участниц «ВИА Гры» стала Ксения Попова, конкурсантка проекта «X-Factor». «Замечательная девушка, которая участвовала в различных телевизионных шоу, и одно из ее видео на YouTube набрало 8 миллионов просмотров, причем она там поет песню. 8 миллионов просмотров у этой хрупкой маленькой девчушки», — представил ее продюсер.
Еще к коллективу присоединилась 19-летняя София Тарасова, участница «Детского Евровидения». Меладзе представил ее так: «Совершенно замечательная. Единственная за все времена артистка, которая годится мне во внучки (я подсчитал)».
В составе осталась 24-летняя Ульяна Синецкая, с которой продюсер работает уже два года. «Замечательный музыкант, работать с которым одно наслаждение», — резюмировал он.
Всего за 20 лет в «ВИА Гре» сменилось более 20 участниц. Самые известные из них — Светлана Лобода, Вера Брежнева, Алена Винницкая, Надежда Грановская, Анна Седокова, Альбина Джанабаева, Анастасия Кожевникова.
Продюсер Меладзе признался, что группу, которой в этом году исполнилось 20 лет, собрал спонтанно.
— Я собирался поэкспериментировать и собрать группу на три-четыре года и на этом закончить. Но потом увлекся, — рассказал Меладзе и добавил, что это был его первый продюсерский опыт, если не считать работы с братом Валерием.
Он также поделился, что группа собиралась по наитию, больших кастингов он не устраивал.
— Тот состав, который называют золотым (Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская), я собирал не по консерваториям. В консерваториях такую группу не соберешь. Я пробовал, не работает, — добавил Константин.
Продюсер считает, что секрет долголетия группы (а 20 лет для женской группы, по его мнению, это много) как раз в том, что он постоянно меняет составы.
— Момент, когда в группу приходят новые люди, самый интересный и драйвовый. Тогда я подпитываюсь новыми идеями. Эти новые люди и голоса, новые характеры будоражат мое воображение и стимулируют к написанию новых песен. Если состав не меняется долго, я начинаю скисать, появляются большие паузы между песнями и так далее.
Меладзе также добавил, что вряд ли смог бы продюсировать одних и тех же артисток 20 лет.
— Разве что если они мои родственники, — пошутил он.
Он также поделился, что кастинг в группу 20 лет назад и сейчас очень отличается. Тогда он просил девушек на кастинге танцевать, а сейчас просит петь.
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Продюсер Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра». Он также рассказал, как и почему создал коллектив 20 лет назад и насколько изменились его...
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