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Политзаключенного Максима Знака оставляют в СИЗО до 9 января

09.11.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 9 ноября истекал последний день двухмесячного срока содержания под стражей Максима Знака. Адвокаты Дмитрий Лаевский, Надежда Знак и Евгений Пыльченко посетили Максима в СИЗО-1.





«Нам стало известно, что ещё перед выходными Следственный комитет и Генеральная прокуратура решили продлить срок содержания Максима Знака под стражей ещё на 2 месяца, то есть до 9 января. 

Поэтому Максим остаётся в СИЗО. Продолжение содержания Максима Знака под стражей мы считаем незаконным и необоснованным, сейчас мы готовим жалобу в суд, сегодня же ее подадим», — рассказал Дмитрий Лаевский.
 
 
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Сегодня, 9 ноября истекал последний день двухмесячного срока содержания под стражей Максима Знака. Адвокаты Дмитрий Лаевский, Надежда Знак и Евгений Пыльченко...
 
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