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Снова задержан политолог и член КС Андрей Егоров

09.11.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Силовики вновь задержали 8 ноября члена Координационного совета, основателя Центра европейской трансформации политолога Андрея Егорова.



Обстоятельства задержания Андрея Егорова пока неизвестны. Также пока отсутствует информация о его местонахождении. 

Это уже повторное задержание члена Координационного совета, основателя Центра европейской трансформации, председателя Координационного комитета Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства политолога Андрея Егорова. 

Ранее он задерживался силовиками в Минске в сентябре и был осужден на 10 суток.

После освобождения в интервью Thinktanks.by Андрей Егоров рассказал, что заключенные в СИЗО сейчас содержатся «В стандартных дегуманизирующих условиях обращения – никакого уважения к человеческому достоинству. Но это лишь общая характеристика того, как белорусская пенитенциарная система обращается с людьми. 

Ничего хорошего там нет, кроме людей, сидящих вместе с тобой. Это люди из разных социальных групп, которые разделяют твои установки и убеждения. И по этим людям  видно, что все белорусское общество сейчас объединено». 
 
Теги: Минск
 
 
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Силовики вновь задержали 8 ноября члена Координационного совета, основателя Центра европейской трансформации политолога Андрея Егорова.
 
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