|
Снова задержан политолог и член КС Андрей Егоров
Источник материала: Партизан
Силовики вновь задержали 8 ноября члена Координационного совета, основателя Центра европейской трансформации политолога Андрея Егорова.
Обстоятельства задержания Андрея Егорова пока неизвестны. Также пока отсутствует информация о его местонахождении.
Это уже повторное задержание члена Координационного совета, основателя Центра европейской трансформации, председателя Координационного комитета Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства политолога Андрея Егорова.
Ранее он задерживался силовиками в Минске в сентябре и был осужден на 10 суток.
После освобождения в интервью
Ничего хорошего там нет, кроме людей, сидящих вместе с тобой. Это люди из разных социальных групп, которые разделяют твои установки и убеждения. И по этим людям видно, что все белорусское общество сейчас объединено».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики вновь задержали 8 ноября члена Координационного совета, основателя Центра европейской трансформации политолога Андрея Егорова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)