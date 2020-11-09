В Беларуси братья-близнецы собрали эксклюзивный байк на трех колесах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Братья-близнецы из Беларуси собрали эксклюзивный «трицикл» – байк на трех колесах. Все делали сами: от чертежей до покраски кузова. С изобретателями познакомилась корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Это трайк или мотоцикл на трех колесах. Эксклюзив. Выглядит словно из салона. Но нет: все собирали в обычном гараже с нуля – почти год работы. Под капотом 300 «лошадей». Не едет, а летит, шутят конструкторы, братья Живуцкие. Двигатель от немецкого внедорожника, коробка-автомат, а передние тормоза от японского мотоцикла. Модель утонченная, но увесистая: больше тонны.

«Это традиционный трайк. Именно традиционный. Есть же, где впереди два колеса и сзади. А это вот именно такой, какой должен быть. Большой мотор, сам весь мощный. Это и выставочная модель, и на нем можно путешествовать. Вот сесть и поехать к друзьям во Владивосток. И он доедет», – рассказали создатели модели, чемпионы Беларуси по мотокроссу с коляской Андрей и Валерий Живуцкие.

О таком трайке братья-близнецы думали давно. Экспериментировали на десятках мотоциклов. Воплотить мечту помогли друзья и сыновья. Делали чертежи, искали нужные детали. Андрей и Валерий признаются: старались для жен, чтобы и те гоняли на мотоцикле. Кстати, супруги тоже близнецы!

«Когда мы прошли уже все испытания, Таня с Оксаной шлемы себе заказали, а теперь садятся и – поехали в город», – поделились Живуцкие.

Колонки – отдельная гордость. Они от катера, водонепроницаемые. И рев мотора музыку не заглушает. Новинка на дорогах Орши – теперь самое обсуждаемое транспортное средство.

«Люди очень удивляются. Мы, например, подъезжаем к пешеходному переходу, все останавливаются, смотрят, вынимают фотоаппараты. Улыбаются все, видно, что настроение сразу поднимается. И мы всех катаем, всех-всех», – поделились братья Живуцкие.

Проблем с ГАИ у самодельного трайка нет. Он зарегистрирован, есть свидетельство о безопасности. У эксклюзивного транспорта и номера соответствующие: четыре единицы.

«Так, а где ваш договор купли-продажи?» Мы говорим: «А нет у нас. Это ж самодельное все!» Они такие: «Как же так?!» Все с ГАИ вышли посмотреть. Поставили на учет как трицикл», – рассказали Андрей и Валерий Живуцкие.

Не только конструируют, но и лихо управляют. Братья Живуцкие еще и известные гонщики. Многократные чемпионы страны по мотокроссу. Валерий всегда за рулем, а Андрей – в коляске. И так уже больше 30 лет. Хотя на вопрос о возрасте братья улыбаются. Байкеры всегда молоды.

Гонщики-конструкторы уже думают о новой модели. Она будет двухколесной. Смастерят и еще один трайк, спортивный. С подогревом задних сидений. Говорят, мотоциклы для них – не только скорость, но и комфорт.

Свой трицикл братья готовили к выставке в Минске. Но ее из-за пандемии отменили. В прошлом году они участвовали на чемпионате мира по мотокроссу. Стали 17-ми из 30-ти экипажей.