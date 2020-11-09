Гродно остался без главного архитектора

Источник материала: Tut.by

Должность начальника управления архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома уже неделю вакантна: уволилась бывший главный архитектор города Ольга Борейко. Об этом сообщает «Вечерний Гродно».



Ольга Борейко. Фото: grodnonews.by

Ольга Борейко занимала эту должность с прошлого августа, когда сменила на посту Дмитрия Вабищевича.

Сейчас на сайте горисполкома в графе «начальник управления» стоит прочерк.

В управлении архитектуры и градостроительства горисполкома сообщили, что сейчас обязанности начальника управления выполняет начальник отдела строительства Дмитрий Синица.

Что нужно знать о должности главного архитектора города

Как мы уже не раз писали , главные архитекторы часто не принимают каких-то глобальных решений, но потом несут за эти (чужие) решения ответственность.

Условно говоря, если инвестор хочет освоить какой-нибудь участок, он зачастую действует следующим образом: присматривает землю, заказывает эскиз проекта, идет с этим эскизом наверх и рассказывает, какое хорошее здание построит. Если там соглашаются, то мнение главного архитектора уже никто не спрашивает, спорить с нанимателем — себе дороже. Когда же этот объект начинает критиковать общественность — бочки катятся в первую очередь на главного архитектора. И это все вовсе не за большие деньги при ненормированном рабочем графике.