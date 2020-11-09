ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти: ИП платят в среднем 200 рублей налогов в месяц, это вполне подъемная цифра

09.11.2020 14:09 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Премьер отметил, что частный бизнес в стране вырос не на волне приватизации в смутные времена на базе захвата государственной собственности.

«Это энергичные, предприимчивые люди, которые построили бизнес, опираясь на свой талант, знания, усилия», – сказал Роман Головченко.

По словам премьера, в первом полугодии 2020 года индивидуальный предприниматель платил в месяц в среднем около 200 рублей налогов.

Что в итоге?

«Мне кажется, это вполне подъемная цифра для индивидуального предпринимателя», – сказал Роман Головченко. Премьер отметил, что в Беларуси подоходный налог – один из самых низких в Европе.

Напомним, что согласно исследованию рейтингового агентства PwC «Paying taxes - 2020» Беларусь занимает 99-ю строчку мирового рейтинга по уровню налоговой нагрузки на бизнес. В среднем бизнес выплачивает 53,3% от доходов в казну. Соседние страны занимают следующие позиции в рейтинге: Латвия – 16, Литва – 18, Россия – 58, Украина – 65, Польша – 77.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси доля частного бизнеса в объеме всей экономики Беларуси превышает 50%. Об этом сообщил премьер-министр страны Роман Головченко в эфире телеканала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гродно остался без главного архитектора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика