Власти: ИП платят в среднем 200 рублей налогов в месяц, это вполне подъемная цифра

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Премьер отметил, что частный бизнес в стране вырос не на волне приватизации в смутные времена на базе захвата государственной собственности.



«Это энергичные, предприимчивые люди, которые построили бизнес, опираясь на свой талант, знания, усилия», – сказал Роман Головченко.

По словам премьера, в первом полугодии 2020 года индивидуальный предприниматель платил в месяц в среднем около 200 рублей налогов.

Что в итоге?

«Мне кажется, это вполне подъемная цифра для индивидуального предпринимателя», – сказал Роман Головченко. Премьер отметил, что в Беларуси подоходный налог – один из самых низких в Европе.

Напомним, что согласно исследованию рейтингового агентства PwC «Paying taxes - 2020» Беларусь занимает 99-ю строчку мирового рейтинга по уровню налоговой нагрузки на бизнес. В среднем бизнес выплачивает 53,3% от доходов в казну. Соседние страны занимают следующие позиции в рейтинге: Латвия – 16, Литва – 18, Россия – 58, Украина – 65, Польша – 77.