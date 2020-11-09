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Власти: ИП платят в среднем 200 рублей налогов в месяц, это вполне подъемная цифра
Источник материала: Myfin
Премьер отметил, что частный бизнес в стране вырос не на волне приватизации в смутные времена на базе захвата государственной собственности.
«Это энергичные, предприимчивые люди, которые построили бизнес, опираясь на свой талант, знания, усилия», – сказал Роман Головченко.
По словам премьера, в первом полугодии 2020 года
Что в итоге?
«Мне кажется, это вполне подъемная цифра для индивидуального предпринимателя», – сказал Роман Головченко. Премьер отметил, что в Беларуси
Напомним, что согласно исследованию рейтингового агентства PwC «Paying taxes - 2020» Беларусь занимает 99-ю строчку мирового рейтинга по уровню налоговой нагрузки на бизнес. В среднем бизнес выплачивает 53,3% от доходов в казну. Соседние страны занимают следующие позиции в рейтинге: Латвия – 16, Литва – 18, Россия – 58, Украина – 65, Польша – 77.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси доля частного бизнеса в объеме всей экономики Беларуси превышает 50%. Об этом сообщил премьер-министр страны Роман Головченко в эфире телеканала...
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