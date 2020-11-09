Банку Решение 26 лет

Источник материала: Myfin

Фото: Банк «Решение»

Ноябрь 2019



Банк «Решение» запустил цифровой кошелек в своем мобильном банке, благодаря которому любой клиент банка получил возможность проводить бесконтактные платежи со своего смартфона.

Декабрь 2019

В первом зимнем месяце все держатели Visa Platinum от Банка «Решение» получали подарок в Национальном аэропорту – бесплатную упаковку багажа.

Январь 2020

Заработал совместный проект банка, ЕРИП и QIWI: клиенты банка получили возможность оплачивать счета в Беларуси из любой точки мира без комиссии. Пользователи QIWI Кошелька, международной системы онлайн-платежей, получили через ЕРИП доступ к более 220 услугам.

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Совместно с Apple Pay банк запустил сервис для владельцев Android-смартфонов. Мобильное приложение Банка «Решение» позволило превратить любой смартфон с версией Android не ниже 5.0 и без root-прав в платежное устройство. Которое еще и позволяет экономить – к сервису прилагается приятный бонус в виде money-back 2% от суммы платежей по картам Visa Virtual при расчете в оффлайн-магазинах и онлайн-покупках.

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Обновлен мобильный банк, – добавились новые функции для управления счетами и вкладами, в том числе появилась возможность совершать платежи и оплачивать услуги в ЕРИП прямо с текущего счета без оформления банковской карточки.

Февраль 2020

Для корпоративных клиентов банк запустил новую линейку пакетов услуг расчетного и кассового обслуживания.

Апрель 2020

Стартовала двухмесячная акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты с РКО «А4», «А6» и «А8» получили скидки 50% на ежемесячную абонентскую плату; клиенты, осуществляющие турагентскую и туроператорскую деятельность смогли без комиссии снимать деньги для выплат тем, кто из-за пандемии остался дома, а клиенты, разместившие средства на депозите, получили возможность бесплатного обслуживания в интернет-банке.

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Банк предложил новый пакет РКО для товариществ собственников. Главными преимуществами стали бесплатное открытие, обслуживание текущих счетов, интернет-банк, мобильное приложение «R-Bank Business», платежи в белорусских рублях без ограничений до 15:45, отсутствие вознаграждения за «встречные» платежи.

Июнь 2020

С первого дня лета все отделения банка вернулись к стандартному режиму работы. При этом банк настоятельно рекомендовал своим клиентам по возможности пользоваться мобильным банком.

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Список партнеров, которые предлагают товары и услуги со скидками для держателей карточек Белкарт-Maestro «Дудутки», существенно расширился.

Июль 2020

В банковской линейке депозитов появился новый вклад – для пенсионеров. «Почтенный» можно открыть и на другое лицо.

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Банк «Решение» обновил свой мобильный банк. В него были добавлены новые сервисы, расширившие функциональные возможности приложения. В том числе пополнение карточек банка с карточек других банков, сохранение чеков в форматах PDF, PNG, TXT с возможностью «поделиться» чеком, копирование номера договора (карты, вклада, кредита, текущего счета) и другие.

Август 2020

Держатели карточек «Белкарт-Maestro «Дудутки» получили с 7 августа повышенный money-back – 1% абсолютно на все покупки. А по категории «туристические достопримечательности и выставки» его размер стал еще больше – 2%.

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Банк «Решение» предложил новый кредит – «Овердрафтный» . Срок – 10 месяцев, без справки о доходах, деньги переводятся на кредитную карточку.

Ноябрь 2020