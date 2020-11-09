Рост продаж алкоголя МАРТ объяснил «импортозамещением и сезонностью»

Рост продаж алкоголя в январе—сентябре 2020 года связан с развитием импортозамещения, торговой инфраструктуры и сезонностью, сообщили БелаПАН в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, комментируя последние данные статистики.





Через розничную торговую сеть за девять месяцев текущего года, по данным Белстата, реализовано алкогольных напитков и пива на 3,1 млрд рублей (8,6% розничного товарооборота торговли). В абсолютном алкоголе продано 5 млн 714,8 тыс. дал алкогольных напитков и пива, рост составил 2,8%.

Продажа водки в натуральном выражении в январе—сентябре 2020 года увеличилась на 1,1% — продано 6 млн 533,6 тыс. дал, ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 45,7% (в январе—сентябре 2019 года — 46,5%).

Пива продано 31 млн 643,5 тыс. дал, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 22,1% (в январе—сентябре 2019-го — 21,6%).

Ликеров и ликеро-водочных изделий реализовано 1 млн 184 тыс. дал (на 1,9% больше), виноградных вин — 3 млн 2,8 тыс. дал (на 4,3% больше), плодовых вин — 3 млн 435,1 тыс. дал (на 3,4% меньше). Плодовые вина заняли 10,8% в продажах алкогольной продукции (11,5% в январе—сентябре 2019-го).

Коньяков, коньячных изделий и бренди продано 579,5 тыс. дал (на 20,6% больше), игристых вин, включая шампанское, — 1 млн 228,4 тыс. дал (на 8,9% больше), слабоалкогольных напитков — 1 млн 246,6 тыс. дал (на 21,5% больше).

Как пояснили в МАРТ, в стране осуществляется выпуск виски, рома, джина, коньяков, бренди, кальвадоса, текилы и иной алкогольной продукции, которую раньше белорусы ввозили в основном из магазинов беспошлинной торговли duty free.

Кроме этого, отметили в министерстве, на потреблении алкогольных напитков сказывается сезонность. Например, в апреле—июне 2020 года люди меньше пили виноградные и плодовые вина, а больше — коньяков, коньячных изделий и бренди. С июля вина-пиво поменялись местами с крепкими напитками.

Вместе с тем в министерстве отметили, что продажа алкогольных напитков за последние 10 лет снизилась. Если в 2011 году она составляла 11,6 млн дал, то в 2019 году — 7,5 млн.

«Работа, направленная на предупреждение и преодоление пьянства, будет и дальше продолжена», — заявляет МАРТ. «Вместе с тем полагаем, что усилия по борьбе с избыточным потреблением алкоголя следует активизировать путем проведения исследований психологов, психиатров в целях выявления первопричин чрезмерного употребления алкогольных напитков, а также путем широкого информирования молодежи о последствиях злоупотребления алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива», — говорится в комментарии министерства.