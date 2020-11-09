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Максиму Знаку еще на два месяца продлили срок содержания под стражей

09.11.2020 14:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

9 ноября, когда истекает срок двухмесячного содержания под стражей, защитники Знака посетили его в СИЗО-1. 

Максиму Знаку еще на два месяца продлили срок содержания под стражей

 

«Сегодня нам стало известно, что еще перед выходными Следственный комитет и Генеральная прокуратура решили продлить срок содержания Максима Знака под стражей еще на 2 месяца, то есть до 9 января. Поэтому Максим остается в СИЗО», — сказал защитник Дмитрий Лаевский.

Адвокаты считают решение оставить их подзащитного под стражей незаконным и необоснованным. «Сейчас мы готовим жалобу в суд, сегодня же ее подадим», — отметил Лаевский. 

Член президиума КС кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток, передает БелаПАН.

В рамках этого уголовного дела обвинение также предъявлено члену президиума КС Марии Колесниковой и одному из адвокатов Колесниковой Илье Салею. Вскоре после встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября Салея перевели под домашний арест. Колесниковой 6 ноября продлили срок заключения под стражей еще на два месяца — до 8 января.

 

 
 
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9 ноября, когда истекает срок двухмесячного содержания под стражей, защитники Знака посетили его в СИЗО-1. 
 
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