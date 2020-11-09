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Марков: вместе с Байденом в Белый дом придут люди Обамы

09.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Марков: вместе с Байденом в Белый дом придут люди Обамы

В случае прихода к власти в США Джо Байдена, страной будут управлять представители "глубинного государства", которые являются инициаторами гибридной войны против России. Так считает известный политический эксперт, член Общественной палаты РФ Сергей Марков. По его мнению, всевозможные фонды, центры и спецслужбы, специализирующиеся на подготовке "цветных революций", получат серьезные бюджеты, а американские СМИ, которые на 90% связаны с Демократической партией США, будут вести жесткую информационную войну против России и Путина. 

© REUTERS / Jonathan Ernst
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"Сам Байден не враг России. Но те, кто за ним стоит, это прежде всего транснациональные корпорации, которые хотят подчинить весь мир себе. Для этого им надо размыть суверенитет других стран. Байден – он из команды Обамы. И именно эта команда начала гибридную войну против России. Многие эксперты считают, что госсекретарем будет Сьюзан Райс, и ее сверхжесткая позиция по отношению к России общеизвестна", – полагает Марков.

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден отметил, что будет добиваться лидерства Америки в мире. Он заявил, что получил больше голосов, чем кто-либо из президентов США до него: в его поддержку проголосовали 74 миллиона человек. Со своей стороны действующий президент Дональд Трамп утверждает, что победил именно он. По его словам, "огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, было принято незаконно". И это могло бы изменить результаты выборов во многих штатах, в том числе и в Пенсильвании, о которой все думали, что ее легко завоевать еще в ночь выборов.

Комментарий известного российского политического эксперта Сергея Маркова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Почему отношения России и США при Байдене будут "хуже, чем при Трампе": мнение известного российского эксперта Сергея Маркова.
 
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