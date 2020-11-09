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Марков: вместе с Байденом в Белый дом придут люди Обамы
09.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В случае прихода к власти в США Джо Байдена, страной будут управлять представители "глубинного государства", которые являются инициаторами гибридной войны против России. Так считает известный политический эксперт, член Общественной палаты РФ Сергей Марков. По его мнению, всевозможные фонды, центры и спецслужбы, специализирующиеся на подготовке "цветных революций", получат серьезные бюджеты, а американские СМИ, которые на 90% связаны с Демократической партией США, будут вести жесткую информационную войну против России и Путина.
© REUTERS / Jonathan Ernst
"Сам Байден не враг России. Но те, кто за ним стоит, это прежде всего транснациональные корпорации, которые хотят подчинить весь мир себе. Для этого им надо размыть суверенитет других стран. Байден – он из команды Обамы. И именно эта команда начала гибридную войну против России. Многие эксперты считают, что госсекретарем будет Сьюзан Райс, и ее сверхжесткая позиция по отношению к России общеизвестна", – полагает Марков.
Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден
Комментарий известного российского политического эксперта Сергея Маркова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Почему отношения России и США при Байдене будут "хуже, чем при Трампе": мнение известного российского эксперта Сергея Маркова.
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