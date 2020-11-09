Транспортная инспекция проводит масштабную проверку такси по всей Беларуси

Источник материала: Onliner

Транспортная инспекция Минтранса начала масштабную проверку такси. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на инспекцию. Контрольные мероприятия проводятся совместно с Министерством по налогам и сборам, ГАИ и другими органами. Проверки пройдут во всех регионах.

«Будет усилен контроль за соблюдением производителями транспортных работ и услуг законодательства в области транспортной деятельности при организации и выполнении перевозок пассажиров такси. В первую очередь это связано с вопросом обеспечения безопасности, которым перевозчики должны руководствоваться при оказании услуг», — говорится в сообщении пресс-службы.

С начала года произошло более 60 происшествий с участием такси. В их числе аварии, произошедшие по причине пренебрежения перевозчиками такси требований безопасности.

«Сюда относится несвоевременное прохождение техосмотра, несоблюдение режима труда и отдыха, отсутствие медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и предрейсовой проверки технического состояния такси — все это может привести к печальным последствиям. К слову, с января этого года 13 человек погибли в результате аварий с участием такси», — подчеркнули в инспекции.