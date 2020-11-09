Генеральный директор Rakuten Viber обратился к беларусам

"‎Уважаемые пользователи и коллеги!





В последнее время мы сильно обеспокоены распространением в Интернете ложной информации, порочащей репутацию нашей компании. В сети появились необоснованные и неправдивые заявления о том, что третьи лица могут иметь доступ к личным данным наших пользователей. В связи с этим я считаю своим долгом написать это открытое письмо.





Viber — часть японской корпорации Rakuten, ведущей глобальный бизнес в области электронной коммерции, финансов, медиа и телекоммуникаций. Rakuten, как публичная компания, в своей работе придерживается международных принципов открытости и честного ведения бизнеса.





Нашим приложением для общения пользуются сотни миллионов людей в более чем 190 странах мира, а наши сотрудники работают в 25 странах. С момента нашего основания в 2010 году мы работаем, чтобы объединять людей и давать им возможность быть на связи, где бы они ни находились.





Каждый месяц сотни миллионов человек бесплатно общаются с друзьями и близкими с помощью сообщений, голосовых и видеозвонков и других функций приложения.





Мы считаем, что любой ценой несем большую ответственность за защиту конфиденциальности наших пользователей и содержания их коммуникаций в каждой стране, где мы работаем.





Начиная с версии Viber 6.0 (с 2016 года), личные переписки и звонки в Viber защищены технологией сквозного (end-to-end) шифрования по умолчанию. Эта технология включена в приложении автоматически, и никто, в том числе сам пользователь, не может ее отключить.

Даже Viber не имеет доступа к личным перепискам и звонкам пользователей.

Доступ ко всем личным перепискам и звонкам имеет только сам пользователь и его собеседник, так как только на их конечных устройствах хранятся ключи дешифрования. Кроме того, как только сообщение доставлено, зашифрованный файл, который был передан через нашу платформу, уничтожается.





Такой уровень безопасности является самым высоким из существующих сегодня, и мы заметили, что некоторые люди, которые пытаются дискредитировать нашу репутацию, рекомендуют приложения, не предлагающие данный уровень защиты своим пользователям.





Конфиденциальность персональных данных является главным приоритетом Viber. Все утверждения о том, что третьи лица могут иметь доступ к личным сообщениям и данным пользователей, абсолютно неверны. Мы разочарованы появлением таких сообщений в Беларуси и просим не участвовать в распространении дезинформации.





Мы считаем, что имеем право защищать свою репутацию, поэтому мы будем предпринимать юридические действия для ее защиты и борьбы с ложными заявлениями.





Мы также напоминаем, что важно ответственно относиться к комментариям, которые пользователь оставляет в открытых источниках — общедоступные каналы и группы, форумы в интернете и др. Эти площадки открыты для всех и не защищены — любой может получить доступ к информации, которой участники там обмениваются.





Беларусь всегда была близка нам и по-особенному дорога. Здесь у Viber 6,5 миллионов пользователей и более 120 талантливых сотрудников-граждан Беларуси. Сегодня мы внимательно следим за ситуацией в стране, поддерживаем нашу белорусскую команду, которая также страдает от атмосферы страха и насилия.





Viber всегда был вне политики. Мы против любых форм насилия и стремимся дать белорусам возможность быть на связи со своими родными и близкими в этот непростой период.





Viber будет оказывать поддержку белорусам столько времени, сколько потребуется, и приложит все усилия для того, чтобы платформа продолжала работу.



