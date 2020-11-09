life:) теряет абонентов

Так называемых активных абонентов еще меньше — 1,1 млн. Но все же их количество немного выросло. По итогам второго квартала был 1 млн.





Выручка за третий квартал составила 35,8 млн рублей. Это больше, чем в предыдущие кварталы: тогда было менее 33 млн.





Однако у компании по-прежнему нет прибыли. Вместо нее операционный минус. На этот раз 7,1 млн рублей.