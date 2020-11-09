Под Витебском Renault влетел в дерево: 18-летний пассажир в реанимации

Источник материала: Tut.by

Пассажир получил серьезные травмы при столкновении автомобиля с деревом в Витебском районе, сообщили в ГАИ.





Авария произошла ночью 9 ноября в районе деревни Савченко. Предварительно установлено, что 20-летний водитель Renault Logan на закруглении дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП 18-летний пассажир легковушки получил различные травмы и был доставлен в реанимацию.