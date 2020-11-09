|
Под Витебском Renault влетел в дерево: 18-летний пассажир в реанимации
Источник материала: Tut.by
Пассажир получил серьезные травмы при столкновении автомобиля с деревом в Витебском районе,
Авария произошла ночью 9 ноября в районе деревни Савченко. Предварительно установлено, что 20-летний водитель Renault Logan на закруглении дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП 18-летний пассажир легковушки получил различные травмы и был доставлен в реанимацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла ночью 9 ноября в районе деревни Савченко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)