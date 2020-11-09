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Под Витебском Renault влетел в дерево: 18-летний пассажир в реанимации

09.11.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажир получил серьезные травмы при столкновении автомобиля с деревом в Витебском районе, сообщили в ГАИ.


Авария произошла ночью 9 ноября в районе деревни Савченко. Предварительно установлено, что 20-летний водитель Renault Logan на закруглении дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП 18-летний пассажир легковушки получил различные травмы и был доставлен в реанимацию.

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла ночью 9 ноября в районе деревни Савченко.
 
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