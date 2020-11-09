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Арина Соболенко: «Конечно, многие сейчас меня ненавидят. Но у меня своя позиция»

09.11.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала в интервью You-Tube каналу «Не по телику», как подписчики отреагировали на ее позицию по событиям в стране и почему она не собирается «впрыгивать в инстаграм с БЧБ-флагом».


Фото из инстаграма Арины Соболенко

— После высказанной позиции мне прилетел как респект, так и ненависть. Кто как это воспринял. Сейчас, конечно же, очень много хейта. Но моя позиция вот такая. И я уже писала в инстаграме, что не понимаю: если вы боретесь за свою позицию, то почему ненавидите меня за мою? Я не отойду от своей позиции, пусть какие-то люди считают меня предателем.

Конечно, они хотят, чтобы я сейчас впрыгнула в инстаграм с этим флагом [бело-красно-белым] и кричала об этом. Но моя позиция другая. И у меня на то свои причины. Я следила за новостями. У меня был первый турнир в Лексингтоне, и я действительно не могла спать, пока не получу сообщения от мамы о том, что она дома, добралась и все хорошо.

Я до сих пор очень много переживаю. Хочется мира во всем мире и чтобы Беларусь была такой мирной, как раньше. Я не бессердечная тварь.

Соболенко подчеркнула, что, помимо волны хейта, получила и много поддержки.

— Конечно, много людей сейчас меня ненавидят. Но также прилетело и очень много слов: «Арин, молодец, мы за такую же позицию». Хотя изначально я думала, что мне пипец. Сперва прилетала жесть, а потом — слова поддержки.

Пока я не заметила, что из-за моей позиции люди перестали со мной общаться. Может, они меня стали не любить, что ж, всем хейтерам «хай!». Но мой круг общения маленький, и он на моей стороне.

Теннисистка также отметила, что спорт должен быть вне политики, а она «за мир во всем мире»:

— Я за то, чтобы, возвращаясь в родную Беларусь, я чувствовала спокойствие, которое было у нас всегда. Я против насилия и за диалог. Дождемся ли мы его? Я не знаю.

 
Теги: Новости
 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала в интервью You-Tube каналу «Не по телику», как подписчики отреагировали на ее позицию по событиям в стране и почему...
 
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