|
Две белорусские компании попали в список игровых издателей - там более 200 фирм со всего мира
Источник материала: Tut.by
В Сети появилась большая таблица со
В список попали 228 издателей, в том числе из Беларуси — Gismart и Say Games. В таблице указаны сайты компаний, их известные игры, страны, платформы, на которых они специализируются, и способы связи. Также есть также вкладки с компаниями, которые занимаются локализацией и портированием игр на другие платформы.
В данный момент разработчик планирует расширять базу данных и добавить в нее компании, занимающиеся тестированием и продакшеном.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети появилась большая таблица со списком и контактами игровых издателей, которая особенно может пригодиться инди-разработчикам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)