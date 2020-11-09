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Две белорусские компании попали в список игровых издателей - там более 200 фирм со всего мира

09.11.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появилась большая таблица со списком и контактами игровых издателей, которая особенно может пригодиться инди-разработчикам. Ее составил Алан Дэнг, известный по разработке Skullgirls Mobile. Об этом пишет dev.by со ссылкой на app2top.ru.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Scott Graham / Unsplash

В список попали 228 издателей, в том числе из Беларуси — Gismart и Say Games. В таблице указаны сайты компаний, их известные игры, страны, платформы, на которых они специализируются, и способы связи. Также есть также вкладки с компаниями, которые занимаются локализацией и портированием игр на другие платформы.

В данный момент разработчик планирует расширять базу данных и добавить в нее компании, занимающиеся тестированием и продакшеном.

 
 
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В Сети появилась большая таблица со списком и контактами игровых издателей, которая особенно может пригодиться инди-разработчикам.
 
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