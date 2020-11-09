﻿ СК: 10 августа в Барановичах водитель умышленно сбил милиционера. Расследование дела завершено. 21.by
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СК: 10 августа в Барановичах водитель умышленно сбил милиционера. Расследование дела завершено

09.11.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который совершил наезд на сотрудника милиции, сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По данным следствия, вечером 10 августа 25-летний мужчина ехал на Audi по улице Царюка в Барановичах. В целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника милиции, выполнявшего обязанности по охране общественного порядка, он умышленно совершил на него наезд и скрылся с места происшествия.

— Для того чтобы скрыть следы преступления, он заменил поврежденные стекла в автомобиле. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, мужчина был установлен и задержан, — проинформировали в СК.

Действия обвиняемого следователи квалифицировали по ст. 364 УК Беларуси (Применение насилия в отношении сотрудника ОВД в целях воспрепятствования его законной деятельности). Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется положительно, в связи с чем к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется положительно, в связи с чем к нему применена мера...
 
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