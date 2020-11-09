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На Кропоткина на переходе Kia сбила девушку. Видео наезда
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила девушку на переходе в столице. Об этом
Авария произошла 9 ноября на улице Кропоткина. Установлено, что 71-летний водитель Kia ехал со стороны улицы Кульман в направлении улицы Хоружей во второй полосе. Вблизи дома № 84 он сбил 22-летнюю девушку, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По информации инспекторов, девушку доставили в больницу для осмотра.
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Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу.
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