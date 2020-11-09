На Кропоткина на переходе Kia сбила девушку. Видео наезда

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила девушку на переходе в столице. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 9 ноября на улице Кропоткина. Установлено, что 71-летний водитель Kia ехал со стороны улицы Кульман в направлении улицы Хоружей во второй полосе. Вблизи дома № 84 он сбил 22-летнюю девушку, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации инспекторов, девушку доставили в больницу для осмотра.