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На Кропоткина на переходе Kia сбила девушку. Видео наезда

09.11.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила девушку на переходе в столице. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 9 ноября на улице Кропоткина. Установлено, что 71-летний водитель Kia ехал со стороны улицы Кульман в направлении улицы Хоружей во второй полосе. Вблизи дома № 84 он сбил 22-летнюю девушку, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации инспекторов, девушку доставили в больницу для осмотра.

 
 
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Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу.
 
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