Какие курсы доллара и евро выставили банки в начале рабочей недели

Источник материала: Tut.by

Курс доллара в понедельник на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи немного снизился, а евро — вырос. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня доллар снизился на 0,04% — до 2,577 рубля, евро вырос на 0,26% — до 3,0617 рубля, а российский рубль укрепился на 0,23% — до 3,3442 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 2,578 рубля (Альфа-Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в РРБ-Банк и БСБ Банк — 2,573 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,12 рубля, а ниже всего — в Paritetbank и Абсолютбанке (3,062 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банк — 3,055 рубля.