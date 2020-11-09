ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие курсы доллара и евро выставили банки в начале рабочей недели

09.11.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Курс доллара в понедельник на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи немного снизился, а евро — вырос. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня доллар снизился на 0,04% — до 2,577 рубля, евро вырос на 0,26% — до 3,0617 рубля, а российский рубль укрепился на 0,23% — до 3,3442 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 2,578 рубля (Альфа-Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в РРБ-Банк и БСБ Банк — 2,573 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,12 рубля, а ниже всего — в Paritetbank и Абсолютбанке (3,062 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банк — 3,055 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс доллара в понедельник на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже немного снизился, а евро - вырос. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему так сильно просел доллар? Спрашиваем у экономиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика