Желающих одолжить валюту государству в Беларуси почти не осталось

Чтобы своевременно платить по долгам, государство ежегодно часть своих обязательств рефинансирует за счет новых заимствований. В том числе на внутреннем рынке. Однако в этом году одалживать твердую валюту на внутреннем рынке властям стало проблематично.





Внутренний спрос на госдолг охладел

В 2019 году государство привлекло на внутреннем рынке достаточно много денег — более 770 млн долларов в эквиваленте (в том числе 569,7 млн долларов и 179 млн евро). Утвержденный бюджет на этот год предполагал, что в 2020-м государство разместит на внутреннем рынке валютных гособлигаций на 600 млн долларов и эти валютные средства направит на погашение госдолга.

Но если в 2019 году планы по привлечению иностранной валюты на внутреннем рынке были вдвое перевыполнены, то в 2020-м складывается противоположная ситуация.

По состоянию на 1 ноября 2020 года государство смогло привлечь на внутреннем рынке иностранной валюты вдвое меньше (297,6 млн долларов), чем планировалось, и вероятно, что до конца года ситуация принципиальным образом не изменится.

Хотя в начале 2020 года ситуация с привлечением валютных заимствований складывалась благоприятно — за январь—февраль правительству удалось разместить валютные гособлигации сразу на 124,9 млн долларов. Однако с началом пандемии появились и неприятности.

Выпуски гособлигаций на 100 млн долларов и 100 млн евро в марте планировались, однако аукционы по их размещению не состоялись. Более того, начиная со второго квартала, Минфин прекратил публиковать графики предстоящих размещений облигаций на внутреннем рынке.

За последние полгода ведомству удалось разместить весной лишь валютные облигации на внутреннем рынке (путем открытой продажи) на 50 млн долларов и на 75 млн долларов в августе закрыть двустороннюю сделку (покупатель гособлигаций не был объявлен). Кстати, в августе выпуск облигаций был размещен по явно не рыночной ставке (2,25% годовых), что косвенно может указывать на привлечение властями валюты у госкомпании.

Стоит отметить, что в августе Минфин стал размещать гособлигации еще 271-го выпуска путем их открытой продажи (через Белорусскую валютно-фондовую биржу). Доходность по ним — 4,5% годовых, а погашать их государство будет только в феврале 2028 года.

Однако спрос на гособлигации в последние месяцы оказался совсем низким. В августе Минфину (без учета сделки на 75 млн долларов, которая проходила в «закрытом» формате) удалось продать на открытом рынке облигаций лишь на 9,1 млн долларов, в сентябре — на 0,3 млн долларов, в октябре — на 3,2 млн долларов.

Динамика размещения валютных гособлигаций на внутреннем рынке в 2020 году (в млн долларов)





Искать твердую валюту Беларуси придется в России

Внешние и внутренние заимствования белорусские власти привлекают, чтобы рассчитаться по старым долгам. В 2021 году (согласно данным, которые приводятся в проспекте эмиссии белорусских евробондов) Беларуси нужно будет направить на обслуживание и погашение внешнего и внутреннего госдолга 3,2 млрд долларов.

Эти выплаты власти планируют рефинансировать (возможно, что даже полностью). Где занять твердую валюту, чтобы рассчитаться по старым долгам? На внутреннем рынке занять много валюты вряд ли получится.

Кстати, сегодня, 9 ноября, Минфин начинает размещение очередного выпуска гособлигаций — среди физических лиц — и рассчитывает привлечь 75 млн долларов. Населению (в государственных банках) будут предлагаться трехлетние облигации номиналом 1000 долларов. Доходность этих облигаций — 3,2% годовых, купить трехлетние облигации физлица смогут в течение первого года обращения.

К слову, коммерческие банки сейчас предлагают населению разместить валютные депозиты по ставке 2,3% годовых. Аналитики финансового рынка сомневаются, что валютные гособлигации в ближайшее время будут заметно более привлекательными по сравнению с валютными банковскими депозитами.

«В Беларуси дефицит бюджета в 2020 году, он может быть и в следующем. Позиции государства не очень прочны. Поэтому превышение доходности гособлигаций над банковскими депозитами всего лишь на 0,9 процентного пункта не делает бумаги государства очень привлекательными», — отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.

Схожего мнения придерживаются и другие экономисты.

«Уровень доверия населения к государству сейчас невысокий, это видно по оттоку депозитов из банков в последние месяцы. Поэтому большого спроса на гособлигации со стороны населения сейчас вряд ли стоит ожидать», — предположила в комментарии для БелаПАН научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

До тех пор, считает она, пока политико-экономический кризис в стране не завершится, ситуация с привлечением заимствований на внутреннем рынке «сильно не будет отличаться от той, которую мы видим сейчас».

В целом, полагают эксперты, государству в нынешних условиях не стоит рассчитывать на большие объемы привлечения валюты на внутреннем рынке.

«Политическая и экономическая ситуация в Беларуси год назад была лучше, риски были ниже, и гособлигации в 2019-м выглядели привлекательно. Поэтому в прошлом году спрос на валютные облигации правительства был довольно высоким. В этом году привлекательность гособлигаций снизилась на внутреннем рынке на фоне усиления рисков», — считает Полховский.

Поэтому экономисты ожидают, что привлекать твердую валюту белорусские власти будут пытаться за рубежом.

«Теоретически Беларусь может сейчас привлечь новые заимствования только в России. Однако на каких условия, совершенно непонятно. Особой щедрости от Москвы вряд ли стоит ожидать. Привлечь финансирование на западных рынках, например, путем размещения евробондов будет крайне дорого, а может быть и нереально с учетом политико-экономической ситуации в нашей стране», — прогнозирует Акулова.

В Китае, полагают экономисты, Беларусь также вряд ли сможет привлечь большие объемы валюты на выгодных условиях.

«В азиатских странах мы если и могли бы привлечь заимствования, то дорого — по ставке 7-9%, что для белорусской стороны наверняка неприемлемо. А на западном рынке еще непонятно, позволят ли Беларуси вообще разместить облигации», — отмечает Полховский.

Единственный рынок, на котором Беларуси реально сейчас привлечь финансирование, — это Россия, полагает эксперт.

«Но просто так российская сторона фондирование на льготных условия нам вряд ли будет предоставлять. Как показывают последние годы, Россия увязывает выделение финансирования Беларуси с выполнением условий», — резюмировал Полховский.