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В Минске проходит очередная акция пенсионеров — Марш мудрости

09.11.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске 9 ноября проходит очередной Марш мудрости. Несколько сотен человек вышли от Красного костела по проспекту Независимости в Минске, по пути к ним стали присоединяться люди разных возрастов, и вскоре число участников возросло примерно до тысячи.  

В Минске проходит очередная акция пенсионеров — Марш мудрости

Большинство демонстрантов — люди пенсионного возрасте, но есть и молодежь. Они несут бело-красно-белые флаги и зонты такой же расцветки, цветы, транспарант с надписью «Каты, ці ёсць у вас маці?», портреты политзаключенных Николая Статкевича и Павла Северинца. Они периодически скандируют «Жыве Беларусь!», «Это наш город», «Трибунал», «Уходи», «Лукашенко в автозак» и другие лозунги, передает БелаПАН.

Это уже шестой Марш мудрости — пенсионеры традиционно проводят свою акцию протеста по понедельникам с целью поддержать студентов, медиков, преподавателей, рабочих. «Руки прочь от мирных граждан! Прибавками к пенсии нас не купишь!», — говорилось в анонсе сегодняшнего марша. Указ о повышении трудовых пенсий с 1 декабря Лукашенко подписал 6 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 9 ноября проходит очередной Марш мудрости. Несколько сотен человек вышли от Красного костела по проспекту Независимости в Минске, по пути к ним стали...
 
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