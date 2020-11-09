Песков объяснил, почему Путин не спешит поздравить Байдена

Владимир Путин не направлял Джо Байдену поздравлений с победой на выборах в США и не планирует делать этого в ближайшее время, поскольку считает нужным дождаться официальных результатов выборов, передает AFN .





«Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов. Хочу вам напомнить, что президент Путин неоднократно говорил, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что будет готов к работе с любым выбранным президентом США», — сказал 9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В 2016 году Путин одним из первых поздравил Трампа спустя два часа после того, как американские СМИ объявили его победителем выборов на основе предварительных данных подсчета голосов.

«Есть совершенно очевидная разница. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом. Этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления», — пояснил Песков.