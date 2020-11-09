Как живется белорусским беженцам в Латвии на 3 евро в день

Источник материала: Sputnik Беларусь

Согласно последним сообщениям латвийских СМИ, в соседней нам Республике Беларусь продолжаются широкие протестные акции против президента Александра Лукашенко. Сейчас они уже не столь масштабные, как два месяца назад, когда белорусские сотрудники правопорядка силовыми методами старались сбить накал протестов.

Именно тогда у нас в Латвии появились первые сообщения о том, что по крайней мере 10 белорусских IT-компаний готовы перенести свой бизнес в нашу страну. А в дальнейшем и переехать в Латвию на постоянное место жительство со всеми своими сотрудниками и их семьями.

Согласно собранной телевизионщиками информации, к началу ноября в нашу страну въехал и получил статус беженца 21 белорус, из которых 15 человек сейчас постоянно проживают в центре беженцев Муцениеки вместе с другими беженцами из стран Ближнего и Среднего Востока.

Для того, чтобы они смогли выжить в наших условиях, латвийское государство выделяет им 3 (!) евро в день. Хотя иногда они могут получить продовольственные пакеты из средств еврофондов. По мнению Инесе Вайвере, представителя движения "Viegli palīdzēt!": "На эти деньги даже обувь зимой в секонд-хенде себе не купишь!"

Однако не это смущает оказавшихся в крайне стесненной финансовой ситуации наших ближайших соседей. В своем телеинтервью они отметили, что на эти скромные средства очень трудно выжить беженцам из Бангладеш или Сирии. Но если мы готовим себе пищу сами, то нам хватает. А если можем к тому же воспользоваться материальной помощью от белорусской диаспоры Латвии, то тогда мы стараемся помочь и другим обитателям центра беженцев в Муцениеках!

Главная проблема, которая волнует сейчас этих белорусов – невозможность получить разрешение на работу. Это для них – "больной вопрос!" Согласно действующего законодательства, его придется ожидать до полугода. Хотя уже сейчас часть беженцев из РБ нашли себе рабочее место и готовы незамедлительно приступить к работе.

По сути дела, сложилась ненормальная ситуация, когда одни латвийские правящие политики громко призывают наиболее "продвинутых" и высококвалифицированных белорусов переезжать работать и жить в Латвию, а другие делают все от них зависящее, чтобы приостановить этот процесс, создавая им тяжелые условия жизни и не разрешая официально работать.

По данным сотрудников телепередачи расследований De facto, в лучшем случае первые необходимые изменения в действующее законодательство будут внесены только в декабре, а пока, по мнению представителя УГДМ Майры Розе, "белорусские беженцы могут пройти необходимое интервьюирование, обучение и бесплатно пожить в центре беженцев в условиях благоустроенного хостела".

Она не скрывает, что подобные сложности нужны для того, чтобы "это не стало магнитом для привлечения других беженцев, которым убежище вовсе не нужно!"

В настоящее время проблему белорусских беженцев как горячую картошку друг другу перебрасывают УГДМ, министерство благосостояния и МВД. А что станет с ними во время чрезвычайной ситуации из-за пандемии СOVID-19, об это вообще мало кто задумывается!

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