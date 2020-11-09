Заморозки и гололед: точный прогноз погоды в Беларуси на неделю

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Ночные заморозки и гололед ожидаются в Беларуси на этой неделе, об этом свидетельствует прогноз Белгидрометцентра.

В конце прошлой недели синоптики предупредили о том, что с начала недели в республике начнется резкое похолодание. Их прогноз оказался верным: уже в ночь на понедельник местами по стране температура достигла 0°С.

По данным Белгидрометцентра, во вторник 10 ноября погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над территорией нашей страны. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман и гололед. Будет дуть неустойчивый слабый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..+3°С, днем потеплеет до +3..+8°С.

"11-12 ноября в Беларуси сохранится влияние скандинавского антициклона, постепенно смещающегося с территории нашей республики на юго-восточные районы Украины", - рассказали синоптики.

В среду в стране будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В отдельных районах сгустится туман, ночью и утром образуется слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый. Ночью похолодает до -3..+3°С, при прояснениях - до -5°С, в середине дня максимальная температура воздуха будет колебаться от +1°С до +8°С в разных частях республики.

В четверг 12 ноября также ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В отдельных районах сгустится туман, ночью и утром возможен слабый гололед. Будет дуть юго-восточный слабый до умеренного ветер. В ночные часы столбик термометра опустится до -3..+3°С, при прояснениях - до -5°С, днем воздух прогреется до +1..+7°С.

По прогнозу погодного ресурса Gismeteo, в пятницу в Беларуси будет облачно. Ночью температура воздуха будет держаться в районе -1°С, днем - в районе +4°С. В выходные похолодает еще сильнее.

Учитывая прогноз погоды, автомобилистам стоит задуматься о том, чтобы сменить "резину" на зимнюю раньше указанного в ПДД срока 1 декабря. Для обеспечения безопасности стоит "переобуть" авто уже сейчас.