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Вице-премьер рассказал о самочувствии добровольцев, испытывающих "Спутник V"
09.11.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. После первой вакцинации все добровольцы будут наблюдаться полгода, об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
© Sputnik / Владимир Песня
Он отметил, что треть участников испытаний уже прошла второй этап вакцинации. О том, что
"Всего скрининг перед вакцинацией прошли 109 человек, было вакцинировано 100. Все добровольцы наблюдаются 180 дней с момента первой вакцинации, 30% из них уже сделано второе введение вакцины. По результатам наблюдения специалистов на этом этапе исследования инъекции переносятся хорошо, без каких-либо осложнений", - цитирует его слова
В исследованиях участвуют четыре минские поликлиники. После проведения всех исследований белорусская сторона получит информацию от производителей об оценке эффективности вакцины. Кроме того, Петришенко уточнил, что рассматривается и вакцины других производителей: все, что касается этой темы, постоянно изучают специалисты.
Прививать белорусов российской вакциной "Спутник V"
Как ранее сообщал Sputnik, вопросы производства российской вакцины в Беларуси обсудили в телефонном разговоре президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Производство могут
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Прививать российской вакциной начали в Беларуси 1 октября, для участия в испытаниях было отобрано 100 человек.
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