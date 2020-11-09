Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. После первой вакцинации все добровольцы будут наблюдаться полгода, об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Он отметил, что треть участников испытаний уже прошла второй этап вакцинации. О том, что первый этап завершен , сообщила пресс-служба Минздрава 29 октября.

"Всего скрининг перед вакцинацией прошли 109 человек, было вакцинировано 100. Все добровольцы наблюдаются 180 дней с момента первой вакцинации, 30% из них уже сделано второе введение вакцины. По результатам наблюдения специалистов на этом этапе исследования инъекции переносятся хорошо, без каких-либо осложнений", - цитирует его слова БелТА .

В исследованиях участвуют четыре минские поликлиники. После проведения всех исследований белорусская сторона получит информацию от производителей об оценке эффективности вакцины. Кроме того, Петришенко уточнил, что рассматривается и вакцины других производителей: все, что касается этой темы, постоянно изучают специалисты.

Прививать белорусов российской вакциной "Спутник V" начали 1 октября. Участвовать в испытании вакцины вызвалось около четырех тысяч добровольцев, всего же было отобрано 100 человек.

Как ранее сообщал Sputnik, вопросы производства российской вакцины в Беларуси обсудили в телефонном разговоре президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Производство могут наладить на предприятии "Белмедпрепараты" .

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