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Тихановская обратилась к Лукашенко и белорусскому народу после массовых задержаний 8 ноября

09.11.2020 15:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская высказала свое отношение к событиям, которые произошли в Беларуси 8 ноября.

«Больше тысячи задержанных, сотни избитых ногами или дубинками людей. Это так вы представляете власть? Так вы доказываете мирным белорусам и всему миру свою легитимность?

У вас ничего не выйдет. Гордый и бесстрашный народ уже никогда не поверит тем, кто посмел поднять на него руку и отобрать голос. Белорусы выходят против вас без оружия, спецтехники и бронежилетов – и знают, что вы никогда не осмелитесь сделать, как они. Белорусы выходят, понимая все возможные последствия, - а вы обманываете себя, считая, что вас спасут, когда режим рухнет.

Белорусы - герои. Я благодарю всех, кто вышел вчера, за ваши мужество и силу воли. Я благодарю студентов, медиков, музыкантов, журналистов, спортсменов и всех, кто был готов оказаться в изоляторе - чтобы все остальные могли продолжать протест. Я знаю, что этот путь потребовал жертв от каждого из нас. И знаю, что сейчас легко упасть духом. Но каждый раз, когда я не верила, что смогу продолжать нашу борьбу, вы давали мне понять, что вместе мы можем все. Вы были абсолютно правы.

Да, наш путь к свободе оказался марафоном – но мы уже не сойдем с дистанции. Никто, кроме нас, не освободит наших родных из тюрем и не вернет домой всех, кому пришлось уехать. К той жизни, как раньше, уже не вернуться – и вы это знаете. Вместе мы справимся со всем - даже с этой непростой дорогой к новой свободной стране», - заявила Светлана Тихановская.

 
 
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Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская высказала свое отношение к событиям, которые произошли в Беларуси 8 ноября.
 
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