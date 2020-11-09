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В США одобрили приложение для Apple Watch по борьбе с посттравматическим расстройством

09.11.2020 15:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило приложение Nightware как одно из средств для борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством. Приложение предназначено для Apple Watch.

Nightware использует датчик движения и пульсометр Apple Watch для определения частоты сердцебиения и движений пользователя во сне. При распознавании симптомов ночного кошмара приложение запустит вибрацию на Apple Watch, чтобы разбудить человека. Уточняется, что при лунатизме использовать приложение не рекомендуется.

Использование Nightware должно сопровождаться дополнительным лечением и строго под контролем врача. Также, если кошмары не проходят, FDA рекомендует обратиться к доктору.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило приложение Nightware как одно из средств для борьбы с...
 
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