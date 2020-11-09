|
В США одобрили приложение для Apple Watch по борьбе с посттравматическим расстройством
Источник материала: Onliner
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
Nightware использует датчик движения и пульсометр Apple Watch для определения частоты сердцебиения и движений пользователя во сне. При распознавании симптомов ночного кошмара приложение запустит вибрацию на Apple Watch, чтобы разбудить человека. Уточняется, что при лунатизме использовать приложение не рекомендуется.
Использование Nightware должно сопровождаться дополнительным лечением и строго под контролем врача. Также, если кошмары не проходят, FDA рекомендует обратиться к доктору.
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.57" (324x394, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило приложение Nightware как одно из средств для борьбы с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)