Источник материала: Onliner

Вчера в районе пяти вечера 32-летний водитель мотоцикла Yamaha двигался со стороны улицы Данилова по направлению к улице Советских Пограничников. По информации ГАИ, мотоциклист пытался предотвратить наезд на ребенка и упал.

По предварительной информации, на улице Суворова с целью предотвращения наезда на ребенка, перебегавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, мотоциклист применил экстренное торможение и упал. Затем мотоцикл въехал в стоящий на остановке общественного транспорта автомобиль Volkswagen, за рулем которого находилась 40-летняя местная жительница.

После ДТП помощь понадобилась мотоциклисту. Мужчину с переломом грудных позвонков госпитализировали в травматологическое отделение больницы. По факту ДТП назначена проверка.

При возникновении нештатной ситуации мотоциклисты часто падают, пережимая передний тормоз и пытаясь маневрировать одновременно. Иногда даже можно услышать фразу «я положил мотоцикл, чтобы предотвратить наезд». В таких ситуациях наиболее эффективно по возможности произвести экстренное торможение по прямой. Случаи, когда «ложение» мотоцикла минимизирует последствия ДТП, — редкое исключение. Даже сложно смоделировать подобный сценарий. Тормозной путь у «легшего» на высокой скорости мотоцикла многократно больше, чем у байка, водитель которого производит экстренное торможение.

Во время езды по городу мы почти никогда не тормозим экстренно, поэтому подобных навыков у многих мотоциклистов нет. Для отработки этого важного рефлекса необходимо периодически тренировать экстренную остановку на закрытых площадках (а еще лучше — с инструктором).

На мотоцикле экстренно затормозить намного сложнее, чем на авто. Водителям 4-колесных транспортных средств нужно просто со всей силы нажать педаль тормоза. Можно даже немного маневрировать во время торможения. На мотоцикле, в свою очередь, два тормоза и основным является передний. При этом выжим переднего тормоза при вывернутом (даже на пару градусов) руле, как правило, заканчивается падением. Если при торможении есть необходимость (и возможность!) маневрировать, лучше тормозить задним колесом, и лишь после того, как траектория выпрямится, добавить (быстро, но не резко) передний тормоз.