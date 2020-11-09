Hyperloop Илона Маска впервые испытали с пассажирами на борту

Источник материала: АФН

Компания Virgin Hyperloop успешно провела первые испытания сверхскоростного вакуумного поезда с участием пассажиров.

Испытания с людьми на борту прошли 8 ноября на 500-метровом испытательном полигоне DevLoop в Лас-Вегасе, где компания уже провела более 400 тестов. Специально для испытаний по индивидуальному заказу была построена двухместная капсула XP-2. В компании отметили, что серийные капсулы будут вмещать до 28 пассажиров.

Первыми пассажирами в истории Hyperloop стали сооснователь и технический директор компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучиан. Во время проезда по туннелю капсула развила скорость 107 миль в час (172 км/ч). Предыдущие тесты без пассажиров показали, что капсула Virgin Hyperloop сейчас может развить скорость 240 миль в час (386 км/ч), а конечная целевая скорость — 760 миль в час (около 1223 км/ч).

Ричард Брэнсон, который ранее возглавлял совет директоров Virgin Hyperloop, заявил, что последние несколько лет компания работала над тем, чтобы воплотить в жизнь свои новаторские технологии. «Проведя сегодняшнее успешное испытание, мы показали, что этот дух новаторства в ближайшие годы фактически изменит то, как люди живут, работают и путешествуют», — сказал основатель Virgin Group.

Сменивший Брэнсона на посту главы совета директоров в конце 2018-го Ахмед бен Сулайем заявил, что он имел истинное удовольствие стать свидетелем того, как становится реальностью первый новый вид общественного транспорта за более чем 100 лет: «Я всегда искренне верил, что команда Virgin Hyperloop сможет превратить эту технологию в безопасную систему, и сегодня мы это сделали. Мы на один шаг ближе к началу новой эры сверхбыстрого и устойчивого перемещения людей и товаров».

Идею Hyperloop в 2012 году выдвинул Илон Маск. Сам он не стал ее реализовывать, а выложил в открытый доступ расчеты для создания транспортной системы, состоящей из стальных труб, внутри которых со скоростью 1200 км/ч мог бы перемещаться поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке — таким образом он смог бы преодолевать расстояние из Сан-Франциско в Лос-Анджелес (около 600 км) за 30 минут.