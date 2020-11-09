Срок содержания под стражей члена Коордсовета Знака продлен до 9 января

Источник материала: АФН

Срок содержания под стражей члена президиума Координационного совета Максима Знака продлен на два месяца, до 9 января.

"Сегодня, 9 ноября, в последний день двухмесячного срока содержания под стражей, защитники Максима Знака - адвокаты Дмитрий Лаевский, Надежда Знак и Евгений Пыльченко - посетили Максима в СИЗО-1. И сегодня нам стало известно, что ещё перед выходными следственный комитет и генеральная прокуратура решили продлить срок содержания Максима Знака под стражей ещё на 2 месяца, то есть до 9 января", - говорится в заявлении адвокатов Знака, которое передает Интерфакс-Запад .

Таким образом, Знак остаётся в СИЗО. Продолжение его содержания под стражей защита считает незаконным и необоснованным. "Сейчас мы готовим жалобу в суд, сегодня же ее подадим. Более подробный комментарий будет после этого", - сказано в заявлении адвокатов.

Как сообщалось, Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявлял голодовку и держал ее больше недели.