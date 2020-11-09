ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Срок содержания под стражей члена Коордсовета Знака продлен до 9 января

09.11.2020 15:49 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Срок содержания под стражей члена президиума Координационного совета Максима Знака продлен на два месяца, до 9 января.

"Сегодня, 9 ноября, в последний день двухмесячного срока содержания под стражей, защитники Максима Знака - адвокаты Дмитрий Лаевский, Надежда Знак и Евгений Пыльченко - посетили Максима в СИЗО-1. И сегодня нам стало известно, что ещё перед выходными следственный комитет и генеральная прокуратура решили продлить срок содержания Максима Знака под стражей ещё на 2 месяца, то есть до 9 января", - говорится в заявлении адвокатов Знака, которое передает Интерфакс-Запад.

Таким образом, Знак остаётся в СИЗО. Продолжение его содержания под стражей защита считает незаконным и необоснованным. "Сейчас мы готовим жалобу в суд, сегодня же ее подадим. Более подробный комментарий будет после этого", - сказано в заявлении адвокатов.

Как сообщалось, Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявлял голодовку и держал ее больше недели.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Срок содержания под стражей члена президиума Координационного совета Максима Знака продлен на два месяца, до 9 января.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская обратилась к Лукашенко и белорусскому народу после массовых задержаний 8 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика