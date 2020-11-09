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Российский пропагандист Соловьев предложил олигархам скинуться на покупку Одессы

09.11.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Выкупить из рабства братский народ и земли – отличная идея. У нас уже был опыт покупки Киева у поляков. Мы и цену можем дать хорошую», – заявил Соловьев газете ВЗГЛЯД



Так он прокомментировал предложение члена Совета Федерации РФ Сергея Цекова украинским властям отказаться от южных областей в пользу России в случае сноса памятника Екатерине II в Одессе.

«В истории уже были прецеденты, когда Россия купила город на территории Украины. Например, в 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой – на эту тему даже есть политические анекдоты. Но зачем же ограничиваться только Одессой, можно купить сразу все до Приднестровья. 

Цену мы можем дать хорошую: рубль, а может, даже пять. Ведь там все нужно будет восстановить и привести в порядок. Это похоже на покупку обанкротившихся предприятий, когда мы берем на себя все долги и расходы», – сказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Накануне в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II на Екатерининской площади. Митингующие развернули плакаты с надписями: «Катя – палач», «Кровь Украины на руках Екатерины». 

Памятник Екатерине II и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в Одессе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали и восстановили только в 2007-м. 

Восстановление памятника вызвало политический конфликт: ряд общественных организаций и тогдашний президент Украины Виктор Ющенко выступали против установки памятника, аргументируя свою позицию неуместностью монумента императрице, распустившей Запорожскую Сечь.

Напомним, именно во время правления Екатерины II были захвачены и отошли России беларусские земли Речи Посполитой, после чего на современной территории нашей страны началась жесточайшая русификация и уничтожение униатства в пользу православия.
 
 
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«Выкупить из рабства братский народ и земли – отличная идея. У нас уже был опыт покупки Киева у поляков. Мы и цену можем дать хорошую», – заявил Соловьев...
 
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