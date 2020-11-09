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В Чаусском районе Skoda выехала на встречку и врезалась в Iveco: водитель легковушки погиб
Источник материала: Tut.by
Один из водителей погиб при лобовом столкновении двух автомобилей в Чаусском районе,
Происшествие случилось утром 9 ноября на 54-м километре трассы Могилев — Чериков — Костюковичи. Здесь 55-летний водитель Skoda Octavia, по предварительной информации, отвлекся от управления, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Iveco Daily.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.
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Происшествие случилось утром 9 ноября на 54-м километре трассы Могилев - Чериков - Костюковичи.
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