Что делать, если ваш телефон не заряжается: семь способов решить проблему

Источник материала: Tut.by

Издание Business Insider перечислило семь причин, по которым ваш телефон может не заряжаться, и семь способов, как это исправить



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Ваш телефон на Android может перестать заряжаться по нескольким причинам — это может быть внешняя проблема, например, неисправная розетка или изношенный кабель для зарядки, или же внутренняя, такая как программный сбой.

Так что пользователю, вероятно, придется попробовать несколько различных способов устранения неполадки, прежде чем проблема будет решена.

Попробуйте другую розетку

Прежде чем предположить, что с вашим телефоном что-то не так, убедитесь, что проблема не в розетке. Может, в ней нет напряжения, или же она попросту сломалась. Подключите в другую и посмотрите, что будет. Если не поможет, перейдите к следующему шагу.

Проверьте зарядный кабель

Зарядному кабелю приходится выносить многое — его скручивают, раскручивают, сгибают, перетирают, запихивают в сумки и карманы. Они легко изнашиваются и, в конечном итоге, полностью ломаются.

Осмотрите зарядный кабель и обратите внимание на износ или повреждение провода. Кроме того, посмотрите на оба конца, убедившись, что внутри ничего не застряло и ничего не деформировано. Если это так, то попробуйте другой кабель (если он у вас есть).

Проверьте само зарядное устройство (адаптер)

Если с кабелем все в порядке, проблема может быть в зарядном устройстве. Посмотрите на сетевой адаптер и убедитесь, что кабель полностью вставлен в порт. Если проблема не в этом, осмотрите само устройство и убедитесь, что внутри ничего не застряло и что ни одна из частей не погнута.

Если на адаптере нет видимых повреждений, то проверьте свою зарядку с помощью другого адаптера или, если у вас нет запасного, подключите кабель к компьютеру. Если телефон начинает заряжаться, значит виноват адаптер.

Изучите порт зарядки вашего Android

Наши телефоны постоянно с нами, что приводит к постепенному износу, а также попаданию пыли и крошек. Поэтому издание советует посмотреть на порт зарядки телефона и убедиться, что он не забит сором.

Также сам порт не должен быть смещен. Если он «съехал», то можно попробовать вернуть его на место с помощью английской булавки, но, конечно, лучше отнести гаджет в ремонтный центр.

Попробуйте перезагрузить телефон

Внутренние проблемы не всегда серьезные. Это может быть небольшая ошибка, которая устранится после быстрой перезагрузки. Также еще одно объяснение — вы запустили в фоновом режиме приложения или игры, которые разряжают аккумулятор быстрее, чем он может заряжаться. Это тоже должен исправить простой перезапуск.

Попробуйте откатить программное обеспечение

Если вы только что обновили программное обеспечение и у вас старый телефон, то, возможно, он заряжается. Просто новая операционная система съедает столько заряда аккумулятора вашего телефона, что он не может заряжаться достаточно быстро. Также возможно, причина в ошибке в новом программном обеспечении.

В любом случае решение состоит в том, чтобы откатить обновление программного обеспечения, перезагрузить телефон, а затем посмотреть, работает ли зарядное устройство. Если это поможет, значит, вам нужно будет или ждать, пока выйдет патч для ошибки обновления, либо оставить свой телефон на старой ОС, пока не выйдет еще одно обновление.

Замените батарею вашего телефона

Если ни один из предыдущих шести вариантов не помог, то, походу, причина в том, что срок службы вашей батареи подошел к концу.

Косвенным признаком этого служит то, что ваш телефон требует все более частой зарядки. К счастью, на Android это не имеет большого значения. Вы можете легко заказать новую батарею вместо той, что уже есть в телефоне, и она должна нормально заряжаться.