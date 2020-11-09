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В Минске в гаражном кооперативе прогремел мощный взрыв. Видео с места происшествия
Источник материала: Tut.by
В гаражно-строительном кооперативе на улице Автомобилистов в Минске произошел мощный взрыв. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Происшествие случилось днем 9 ноября. По
Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Очевидцы сообщают, что взрыв был очень мощный. В результате разрушено около пяти гаражей. Работники МЧС ищут под завалами пострадавших.
(Будет дополнено.)
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Сейчас на месте работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет.
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