Расстрелявший сослуживцев на аэродроме Балтимор солдат-срочник задержан на угнанном авто

Солдат-срочник Антон Макаров, устроивший смертельную стрельбу на воронежском аэродроме Балтимор, задержан.



Антон Макаров. Фото: telegram-канал Baza

Буквально за полчаса до этого 20-летний военнослужащий в Рамонском районе угнал Skoda Kodiaq, угрожая водителю оружием. Солдат успел добраться до Землянска Семилукского района, где его и задержали. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил собственный источник в понедельник, 9 ноября.

Ранее военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении Антона Макарова. Следователи проведут экспертизу для установления психического состояния подозреваемого.

Инцидент на аэродроме Балтимор в Воронеже произошел ранним утром 9 ноября. Около 05:20 солдат-срочник Макаров зарубил офицера топором, снятым с пожарного щита, взял его пистолет и открыл стрельбу по людям. Трое погибли, один ранен.

По предварительной версии, дневальный по парку Макаров сначала смертельно ранил топором майора Ермолаева, который прибыл проверить суточный наряд. Затем солдат не менее трех раз выстрелил в рядового Фирсова. Пули прошли по касательной, внутренние органы не задеты. Единственный выживший сейчас находится в госпитале. Затем Макаров взял в заложники ефрейтора Кожокина (водитель Ермолаева. – Прим. РИА «Воронеж») и, прячась у него за спиной, прошел в спальное расположение батальона, включил свет, трижды выстрелил в рядового Акталиева, после чего также три раза – в Кожокина.

Есть версия, что целью озверевшего солдата была месть сослуживцам из-за конфликта. Однако в Западном военном округе предполагают, что к преступлению мог привести нервный срыв срочника, а не конфликт. После расправы с сослуживцами вооруженному парню удалось покинуть территорию части и добраться до Рамонского района, где он угнал автомобиль.

Антон Макаров два года отучился в Воронежском институте МВД, а затем ушел в армию. Педагоги и сокурсники отзываются о нем как о вспыльчивом и недисциплинированном человеке. По некоторым данным, Макарова отчислили из полицейского вуза за драку.