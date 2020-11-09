Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Уралов: как преодолеть размежевание части белорусского общества и государства

В Беларуси продолжаются протесты и задержания. Как следствие, пока не удается преодолеть отчуждение между частью белорусского общества и государством, а это неизбежно приведет к экономическим последствиям. Так считает известный политический эксперт, главный редактор портала СОНАР 2050 Семен Уралов.

По его мнению, самоопределиться в итоге придется тем гражданам, которые ранее занимали нейтральную позицию по отношению к власти и протестующим. Надежды на изменения в Конституции, которые могут быть приняты Всебелорусском народным собранием, их легитимность, зависят от того, как будет сформирован его состав, насколько широким будет представительский спектр участников Собрания.

"Всебелорусское народное собрание не является парламентом либо выборным органом, а скорее напоминает эксперимент с российскими Земскими соборами. Если изменения, предложенные собранием, будут носить характер административного лоббизма со стороны вертикали власти, то отчуждение между народом и государством будет только нарастать", – отмечает эксперт.

Массовые акции протеста продолжаются в Беларуси уже три месяца. Накануне очередной народный марш завершился задержаниями. В центр белорусской столицы была стянута военная техника и транспорт для перевозки силовиков. Центральные площади огородили и оцепили, дороги патрулировало увеличенное число экипажей ГАИ.

Точное количество задержанных официально пока не называется. По информации правозащитников, это как минимум тысяча участников акций в Минске и других городах страны. Со своей стороны милиция призывала жителей и гостей Минска "не поддаваться на провокации". В столице традиционно несколько часов не работал мобильный итернет и были закрыты несколько станций метро в центре города.

Комментарий известного политического эксперта Семена Уралова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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