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Уралов: как преодолеть размежевание части белорусского общества и государства
09.11.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Беларуси продолжаются протесты и задержания. Как следствие, пока не удается преодолеть отчуждение между частью белорусского общества и государством, а это неизбежно приведет к экономическим последствиям. Так считает известный политический эксперт, главный редактор портала СОНАР 2050 Семен Уралов.
По его мнению, самоопределиться в итоге придется тем гражданам, которые ранее занимали нейтральную позицию по отношению к власти и протестующим. Надежды на изменения в Конституции, которые могут быть приняты Всебелорусском народным собранием, их легитимность, зависят от того, как будет сформирован его состав, насколько широким будет представительский спектр участников Собрания.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Всебелорусское народное собрание не является парламентом либо выборным органом, а скорее напоминает эксперимент с российскими Земскими соборами. Если изменения, предложенные собранием, будут носить характер административного лоббизма со стороны вертикали власти, то отчуждение между народом и государством будет только нарастать", – отмечает эксперт.
Массовые акции протеста продолжаются в Беларуси уже три месяца. Накануне
Точное количество задержанных официально пока не называется. По информации правозащитников, это как минимум тысяча участников акций в Минске и других городах страны. Со своей стороны милиция призывала жителей и гостей Минска "не поддаваться на провокации". В столице традиционно несколько часов не работал мобильный итернет и были закрыты несколько станций метро в центре города.
Комментарий известного политического эксперта Семена Уралова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Решения Всебелорусского народного собрания не должны носить характер административного лоббирования, считает политический эксперт Семен Уралов.
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