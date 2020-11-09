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Минтранс пояснил, почему начал проверять службы такси по всей Беларуси
09.11.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций начала масштабную проверку такси во всех регионах страны, планируется, что после проверки изменится законодательная база в этой сфере, сообщили в ведомстве.
© Sputnik Артем Кирьянов
По данным ГАИ, с начала года с участием такси произошло более 60 дорожно-транспортных происшествий, в том числе из-за игнорирования таксистами требований безопасности
"В адрес Министерства транспорта и коммуникаций массово поступают обращения граждан по вопросам нарушения законодательства в области организации и выполнения перевозок пассажиров автомобилями такси", – прокомментировала Sputnik пресс-секретарь Минтранса Анна Куриленок информацию о начале масштабной проверки служб.
По ее словам, в первую очередь это связано с вопросом обеспечения безопасности, которым перевозчики должны руководствоваться при оказании услуг.
"Заявители сообщают о повсеместных фактах нарушения Правил автомобильных перевозок, трудового законодательства, которые влияют на безопасность перевозок. В заявлениях указываются также факты, когда диспетчеры такси вынуждают перевозчиков выполнять перевозки с нарушениями законодательства", – рассказала пресс-секретарь ведомства.
В этой связи, Транспортной инспекцией организован постоянный контроль организации и выполнения перевозок пассажиров машинами такси.
"С учетом проведенных контрольных мероприятий будут подготовлены предложения о возможной корректировке нормативных правовых актов", – сказала Куриленок.
Она также сообщила, в что в рамках проверки будет усилен контроль за соблюдением таксистами законодательства в области транспортной деятельности при организации и выполнении перевозок.
Отвечая на вопрос о наиболее частых нарушениях в данной сфере, представитель Минтранса уточнила, что это несвоевременное прохождение техосмотра, несоблюдение режима труда и отдыха, отсутствие медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и предрейсовой проверки технического состояния машин.
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Поводом для масштабных проверок послужили многочисленные жалобы населения на качество услуг таксистов.
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