Пенсионеры и медики прошлись маршем по Проспекту независимости в Минске

Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

В понедельник, 9 ноября 2020 года, в Минске прошел традиционный марш пенсионеров. Но если в прошлый раз к нему присоединились студенты, то на этот раз солидарность со старшим поколением вышли высказать медики.

Акции солидарности медиков начали выстраиваться вдоль центральных улиц Минска уже с самого утра. И на этот раз их силовики их уже не трогали, хотя и фиксировал. То ли с Ковидом бороться уже некому, толи нахватались за предыдущие дни. Напомним, что на минувшей неделе правоохранителями были задержаны на акциях несколько десятков медиков. А в прошедшее воскресенье в Минске силовики нахватали более тысячи человек.

Поэтому, когда пенсионеры традиционно собрались возле Красного костела, чтобы уже в который раз пройтись по Минску маршем, к ним присоединились и медики. Были замечены и студенты, но их участие не было таким массовым как в прошлый раз. В основном студенты в понедельник протестовали сидя в холлах своих вузов и разговаривая с ректоратом.

Несмотря на то, что милиция опять же традиционно предупреждала собравшихся, что мероприятие несанкционированно, никто расходиться не стал. Более того, в ответ милиции полетело «Пошел вон» и «Уходи».

Пенсионеры и медики прошлись с плакатами по проспекту Независимости, возле здания КГБ поздравили опального банкира Виктора Бабарико с днем рождения (ему исполнилось 57 лет), и спокойно дошли до Цирка.

Колонну сопровождали микроавтобусы с силовиками, но брутальных задержаний не произошло. Даже когда Нина Багинская пыталась с флагом войти в здание МВД, никто ее хватать не стал.

Традиционно колонну протестующих поддерживали участники дорожного движения. Машины сигналили на протяжении всего шествия, даже когда колонна проходила МВД и существовала реальная опасность нарваться на реакцию ГАИ.