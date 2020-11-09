BMW приступила к тестам своего самого компактного электро-SUV

Источник материала: Onliner

Компания BMW уже приступила к тестам кроссовера Х1 третьего поколения. Нынешний паркетник выпускается с 2015 года и скоро отправится на пенсию. На шпионских снимках журнала CarAdvice будущий Х1 обклеен камуфляжной пленкой с надписями Electric Test Vehicle. Да, вы все правильно поняли.

У нового BMW X1 будет полностью электрическая версия, которую назовут iX1 EV. Такой трюк мы уже видели с iX3. Кузов компактного электрического SUV почти не будет отличаться от обычного Х1. Официальной информации об этом проекте пока нет. Любопытно, что эксперты практически в унисон твердят о том, что iX1 получит в базе моноприводную версию с мотором на задней оси. В свою очередь, бензиновый BMW X1 имеет стандартный привод на передние колеса.





BMW iX3 уже представлен официально. Он разочаровал поклонников быстрых электрокаров разгонной динамикой. До сотни баварский EV разгоняется за 6,8 секунды. Запас хода электрической версии Х3 — 460 км. Ожидается, что дебют iX3 состоится в конце 2021 или начале 2022 года.