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BMW приступила к тестам своего самого компактного электро-SUV

09.11.2020 16:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания BMW уже приступила к тестам кроссовера Х1 третьего поколения. Нынешний паркетник выпускается с 2015 года и скоро отправится на пенсию. На шпионских снимках журнала CarAdvice будущий Х1 обклеен камуфляжной пленкой с надписями Electric Test Vehicle. Да, вы все правильно поняли. 

У нового BMW X1 будет полностью электрическая версия, которую назовут iX1 EV. Такой трюк мы уже видели с iX3. Кузов компактного электрического SUV почти не будет отличаться от обычного Х1. Официальной информации об этом проекте пока нет. Любопытно, что эксперты практически в унисон твердят о том, что iX1 получит в базе моноприводную версию с мотором на задней оси. В свою очередь, бензиновый BMW X1 имеет стандартный привод на передние колеса.

BMW приступила к тестам своего самого компактного электро-SUV

BMW iX3 уже представлен официально. Он разочаровал поклонников быстрых электрокаров разгонной динамикой. До сотни баварский EV разгоняется за 6,8 секунды. Запас хода электрической версии Х3 — 460 км. Ожидается, что дебют iX3 состоится в конце 2021 или начале 2022 года.

BMW X1 II (F48) sDrive 28i, 2016 г.в., 80 000 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
50 013 р.
19 400$ / 16 378€
BMW X1 II (F48) 18i sDrive, 2018 г.в., 21 376 км
белый, внедорожник, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
85 473 р.
33 155$ / 27 990€
BMW X1 II (F48) Рестайлинг 20i xDrive, 2019 г.в., 13 903 км
синий, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
122 853 р.
47 655$ / 40 231€
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Компания BMW уже приступила к тестам кроссовера Х1 третьего поколения. Нынешний паркетник выпускается с 2015 года и скоро отправится на пенсию. На шпионских снимках...
 
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