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Оставил газовый баллон и ушел в дом, а через два часа произошел взрыв. Последствия
Источник материала: Onliner
Вчера вечером житель деревни Яглевичи Ивацевичского района стравливал автомобильный газовый баллон, потом отнес его в сарай и ушел. Примерно через два часа от кирпичной постройки мало что осталось. Об этом случае рассказывает МЧС.
Спасателям сообщение о происшествии поступило сегодня утром. Мужчина рассказал, что баллон был пуст. Уходя в дом вчера вечером, он выключил свет и закрыл дверь. Сейчас специалисты проводят проверку и пытаются выяснить причину произошедшего.
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Вчера вечером житель деревни Яглевичи Ивацевичского района стравливал автомобильный газовый баллон, потом отнес его в сарай и ушел. Примерно через два часа от...
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