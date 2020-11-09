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Оставил газовый баллон и ушел в дом, а через два часа произошел взрыв. Последствия

09.11.2020 16:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером житель деревни Яглевичи Ивацевичского района стравливал автомобильный газовый баллон, потом отнес его в сарай и ушел. Примерно через два часа от кирпичной постройки мало что осталось. Об этом случае рассказывает МЧС.

Оставил газовый баллон и ушел в дом, а через два часа произошел взрыв. Последствия
Оставил газовый баллон и ушел в дом, а через два часа произошел взрыв. Последствия
Оставил газовый баллон и ушел в дом, а через два часа произошел взрыв. Последствия

Спасателям сообщение о происшествии поступило сегодня утром. Мужчина рассказал, что баллон был пуст. Уходя в дом вчера вечером, он выключил свет и закрыл дверь. Сейчас специалисты проводят проверку и пытаются выяснить причину произошедшего.

 
 
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Вчера вечером житель деревни Яглевичи Ивацевичского района стравливал автомобильный газовый баллон, потом отнес его в сарай и ушел. Примерно через два часа от...
 
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