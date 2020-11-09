Разработчик придумал переводчик с кошачьего языка. Кажется, работает

Источник материала: Onliner

Бывший разработчик из Amazon Хавьер Санчес представил переводчик с кошачьего языка. Проектом занимается стартап Akvelon, а сам Санчес когда-то работал над голосовым помощником Alexa, свой опыт он применил при создании программы MeowTalk. Приложение слушает мяуканье кошек, после чего переводит звуки на человеческий язык.

По словам Санчеса, с помощью приложения он попытался убрать барьер между людьми и домашними питомцами, с которыми не всегда можно найти общий язык. Приложение использует «большие данные» и машинное обучение для анализа мяуканий, не требует настройки и работает на лету.

В нашем распоряжении не было живого кота, поэтому для проверки MeowTalk пришлось использовать запись с YouTube. По первым впечатлениям, перевод соответствует ожиданиям и поведению животных в ролике.

Приложение анализирует звуки, затем классифицирует по 10 универсальным для всех котов и кошек параметрам. У кошек нет единого языка, однако имеется своего рода «словарный набор», применяемый чаще всего. В приложении к определенным мяуканьям можно привязать ярлыки, чтобы можно было оперативно понять, что котик хочет сказать в данный момент.

Приложение доступно для iOS и Android .

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