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Разработчик придумал переводчик с кошачьего языка. Кажется, работает
Источник материала: Onliner
Бывший разработчик из Amazon Хавьер Санчес
По словам Санчеса, с помощью приложения он попытался убрать барьер между людьми и домашними питомцами, с которыми не всегда можно найти общий язык. Приложение использует «большие данные» и машинное обучение для анализа мяуканий, не требует настройки и работает на лету.
В нашем распоряжении не было живого кота, поэтому для проверки MeowTalk пришлось использовать запись с YouTube. По первым впечатлениям, перевод соответствует ожиданиям и поведению животных в ролике.
Приложение анализирует звуки, затем классифицирует по 10 универсальным для всех котов и кошек параметрам. У кошек нет единого языка, однако имеется своего рода «словарный набор», применяемый чаще всего. В приложении к определенным мяуканьям можно привязать ярлыки, чтобы можно было оперативно понять, что котик хочет сказать в данный момент.
Приложение доступно для
Работает?
Чтобы сделать свой выбор,
зеркальная камера, матрица Full frame 20.2 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
беззеркальная камера, матрица Full frame 24.2 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
камера для мгновенной печати F12.7 60 мм
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Бывший разработчик из Amazon Хавьер Санчес представил переводчик с кошачьего языка. Проектом занимается стартап Akvelon, а сам Санчес когда-то работал над голосовым...
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