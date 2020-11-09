В минском гаражном кооперативе раздался взрыв

Источник материала: Onliner

О происшествии в гаражном кооперативе, расположенном по адресу ул. Автомобилистов, 12, сообщает МЧС. По данным спасателей, там произошло загорание в гаражах с последующим взрывом. Работы по ликвидации последствий происшествия в 15:00 понедельника (9 ноября) продолжались.





О силе взрыва можно судить по фотографии: на земле лежат строительные блоки, отсутствует крыша. На снимке можно заметить профессиональное оборудование — подъемник для автомобилей.





"Взрыв был очень сильный, - рассказал Onliner очевидец Антон. - Судя по всему, взорвался гараж-четверка, в нем стояло четыре подъемника - полноценный бокс. В итоге крыша разлетелась на два соседних ряда. Весь кооператив вышел. И из соседнего ГСК тоже зеваки пришли. В разговорах в качестве версии рассматривают газ".





"Произошел взрыв в гаражном боксе, разделенном на четыре секции, - такова официальная информация от МЧС . - В боксе находились три легковых автомобиля. В результате взрыва произошло обрушение железобетонных перекрытий на площади около 200 кв. м. Полностью разрушено четыре гаража, еще два частично повреждены, также повреждено семь легковых автомобилей. Пострадавших не обнаружено".

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.