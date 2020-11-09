В центре столицы из-за перекрытий образовались заторы

Источник материала: Onliner

В понедельник в обеденное время несколько улиц в центре Минска оказались закрыты для движения. На перекрестках находились сотрудники ГАИ, перенаправляли движение в объезд. В итоге на нескольких улицах образовались заторы — например, на Немиге очередь из машин растянулась от путепровода до ул. Городской Вал.

Можно предположить, перекрытия связаны с маршем пенсионеров, который начался в 14:00. Его маршрут пролегал по пр. Независимости. На каждом перекрестке по ходу следования колонны находились сотрудники ГАИ. Участники митинга шли по правилам, на проезжую часть не выходили. Машинам же ехать по проспекту запретили, наблюдались поэтапные перекрытия.









Мы заметили перекрытия на следующих перекрестках: с ул. Немиги на ул. Городской Вал, с ул. Бобруйской на пл. Независимости, несколько выездов со стороны ул. Маркса в направлении пр. Независимости, какое-то время нельзя было выехать с пл. Победы на проспект в направлении Октябрьской площади. Наблюдались и перекрытия въездов на пр. Независимости со стороны ул. Немиги и ул. Богдановича.









В то же время сервис «Яндекс.Пробки» оценивает загрузку дорожной сети в Минске на 3 балла по состоянию на 15:15.







