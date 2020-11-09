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В центре столицы из-за перекрытий образовались заторы
Источник материала: Onliner
В понедельник в обеденное время несколько улиц в центре Минска оказались закрыты для движения. На перекрестках находились сотрудники ГАИ, перенаправляли движение в объезд. В итоге на нескольких улицах образовались заторы — например, на Немиге очередь из машин растянулась от путепровода до ул. Городской Вал.
Можно предположить, перекрытия связаны с
Мы заметили перекрытия на следующих перекрестках: с ул. Немиги на ул. Городской Вал, с ул. Бобруйской на пл. Независимости, несколько выездов со стороны ул. Маркса в направлении пр. Независимости, какое-то время нельзя было выехать с пл. Победы на проспект в направлении Октябрьской площади. Наблюдались и перекрытия въездов на пр. Независимости со стороны ул. Немиги и ул. Богдановича.
В то же время сервис «Яндекс.Пробки» оценивает загрузку дорожной сети в Минске на 3 балла по состоянию на 15:15.
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В понедельник в обеденное время несколько улиц в центре Минска оказались закрыты для движения. На перекрестках находились сотрудники ГАИ, перенаправляли движение...
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