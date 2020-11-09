Для тех, кто хочет гулять по-умному: новые смарт-часы, которые сами строят маршрут и измеряют уровень стресса

Источник материала: KYKY

Приятные новости: в Беларуси начали продавать новые умные часы от HONOR – HONOR Watch GS Pro. Объясняем, чем они хороши, и рассказываем, где и за сколько их можно купить. Поехали.

Новые смарт-часы подойдут тем, кто ведет активный образ жизни и любит гулять и путешествовать. Одна из уникальных фишек этого девайса – он умеет строить обратный маршрут. Все просто: в часы встроены системы двойного спутникового позиционирования, они записывают, какой дорогой вы шли к цели, а затем по этим данным прокладывают для вас обратный путь. Умные часы также смогут известить вас, если вы свернете со своей дороги не туда.

И это не все: в часы встроены высотомер (альтиметр) и компас, функции прогноза погоды и данные о продолжительности светового дня. Что здорово помогает, если вы отправились в путешествие или на прогулку, где недоступен интернет.

Также же смарт-часы могут заботиться о вашем здоровье. Круглосуточно мониторить сердечный ритм, продолжительность и качество сна, а также измерять уровень стресса и кислорода в крови (что очень кстати во время пандемии).

Еще немного характеристик HONOR Watch GS Pro: батарея, которой хватает надолго. В часы встроен емкий аккумулятор, с которым девайс автономно работает до 25 дней. При этом устройство полностью заряжается примерно за два часа. Для более быстрой передачи данных при одновременном снижении энергопотребления часы поддерживают стандарт Bluetooth 5.1.

Также часы оснащены круглым AMOLED-экраном 1,39 дюйма, эргономичным корпусом повышенной прочности и множеством режимов для различных видов спорта – трекинг, скалолазание, альпинизм, катание на лыжах, бег, велоспорт, плавание, триатлон, греблю и прочие.

А еще часы могут выполнять функции вашего телефона: в них есть динамик и микрофон, благодаря которым можно отвечать на входящие звонки. Плюс встроенная память позволяет сохранить до 500 музыкальных треков.

Чтобы вы не сомневались в новых часах от HONOR, бренд получил 14 сертификаций международного стандарта MIL-STD-810G (ряд параметров для лабораторных испытаний военного стандарта, позволяющих определить устойчивость девайса в экстремальных условиях). Таким образом, умные часы HONOR Watch GS Pro: защищены от загрязнений, проникновения влаги, песка и пыли, способны противостоять перепадам давления и температуры, ударам и вибрациям, воздействию солевого тумана, а также длительному нахождению под солнечными лучами и под водой.

Где купить часы?

Новые HONOR Watch GS Pro можно купить в магазинах-партнерах A1, МТС, «Электросила», «На Связи», в интернет-магазине «5 Элемент» и интернет-гипермаркете 21vek.by. Цена вопроса – 599 рублей. У некоторых партнеров бренда также возможна покупка часов в рассрочку, в таком случае стоимость и условия уточняйте у продавца.

Справка от бренда: HONOR создан для молодого поколения цифровой эпохи, он предлагает широкий ряд инновационных продуктов, которые открывают новые горизонты для творчества и дают молодым людям возможность осуществить свои мечты. Следуя этой цели, HONOR воплощает в жизнь смелые и передовые идеи в области технологий, чтобы обеспечивать непревзойденный пользовательский опыт для своей аудитории. В 2020 году HONOR стал лучшим растущим продуктовым брендом международной премии Best Brands 2020, основанной на исследованиях отношения потребителей на базе данных международной исследовательской компании GfK.

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